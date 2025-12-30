U manastiru Moštanica obilježen dan sjećanja na Petra Popovića Peciju

Arhijerejskom liturgijom koju su služili Njegovo visokopreosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem i vikar episkop Sava, započelo je obilježavanje sjećanja na Petra Popovića Peciju, hajduka koji je 1858. godine podigao bunu u Knešpolju i sve do svoje smrti bio je na čelu ustanka u Zapadnoj Krajini.

''Treba da brinemo o svojoj istoriji, da istoriju nikada ne zaboravmo i da ne dopustimo nikada da nam se tako nešto u životu dogodi kao što je srpski narod u svakom ratu imao stradanja'', kazao je Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.

U znak sjećanja na heroje koji su svoje živote dali za odbranu identiteta srpskog naroda obilježavanje je organizovao Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

''U bogatoj srpskoj istoriji nažalost imamo mnogo heroja imamo mnogo ljudi kao što su đakon Avakum i iguman Pasije koji nisu htjeli da prodaju svoje srpsko ime, svoju pravoslavnu vjeru i bili su izoženi strašnim torturama i na kraju su pogubljeni'', kazao je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

''Samo istina i samo ono što nas i uči Sveta Srpska pravoslavna vjera i crkva samo istina pomaže da čovjek može da živi i u ovom i u onom životu miran, spokojan i da zna ko je i šta je. U svakom slučaju tradicija koju ovd je se održava u ovom Manastiru posvećena dvojici stradalnika je prilika da se okupimo i sjetimo se da u kontinuitetu srpski narod je izložen raznim stradanjima i raznim aspiracijama, od raznih okupatora od Turske preko Austrougarske, Njemačke'', rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Nakon liturgije i obraćanja zvaničnika, u Manastiru Moštanica upriličeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na stradale srpske heroje.