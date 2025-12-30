Logo
U manastiru Moštanica obilježen dan sjećanja na Petra Popovića Peciju

ATV

30.12.2025

19:40

У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

Arhijerejskom liturgijom koju su služili Njegovo visokopreosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem i vikar episkop Sava, započelo je obilježavanje sjećanja na Petra Popovića Peciju, hajduka koji je 1858. godine podigao bunu u Knešpolju i sve do svoje smrti bio je na čelu ustanka u Zapadnoj Krajini.

''Treba da brinemo o svojoj istoriji, da istoriju nikada ne zaboravmo i da ne dopustimo nikada da nam se tako nešto u životu dogodi kao što je srpski narod u svakom ratu imao stradanja'', kazao je Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.

U znak sjećanja na heroje koji su svoje živote dali za odbranu identiteta srpskog naroda obilježavanje je organizovao Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Društvo

Danas slavimo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je stradao tokom liturgije

''U bogatoj srpskoj istoriji nažalost imamo mnogo heroja imamo mnogo ljudi kao što su đakon Avakum i iguman Pasije koji nisu htjeli da prodaju svoje srpsko ime, svoju pravoslavnu vjeru i bili su izoženi strašnim torturama i na kraju su pogubljeni'', kazao je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

''Samo istina i samo ono što nas i uči Sveta Srpska pravoslavna vjera i crkva samo istina pomaže da čovjek može da živi i u ovom i u onom životu miran, spokojan i da zna ko je i šta je. U svakom slučaju tradicija koju ovd je se održava u ovom Manastiru posvećena dvojici stradalnika je prilika da se okupimo i sjetimo se da u kontinuitetu srpski narod je izložen raznim stradanjima i raznim aspiracijama, od raznih okupatora od Turske preko Austrougarske, Njemačke'', rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Nakon liturgije i obraćanja zvaničnika, u Manastiru Moštanica upriličeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na stradale srpske heroje.

