Ključa u Tirani: Povrijeđeno 16 policajaca, uhapšeno 13 osoba

U protestima koji su sinoć održani u Tirani, povrijeđeno je najmanje 16 policajaca, a uhapšeno je 13 osoba.

Ovi protesti su bili posljednji u nizu nemirnih antivladinih skupova koje je sazvao lider opozicije Sali Beriša.

Mete su bili i parlament i sjedište vlade. Neki demonstranti su bacali Molotovljeve koktele, dok je policija koristila vodene topove kako bi rastjerala gomilu.

Beriša, bivši premijer i ogorčeni rival sadašnjeg socijalističkog lidera Edija Rame, rekao je da je poslanik iz njegove stranke desnog centra prevezen u bolnicu sa povredama.

Političke tenzije eskalirale su od decembra, nakon što je Posebno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Baluku zbog navodnog miješanja u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i pogodovanja određenim kompanijama, što Baluku negira.

Hiljade ljudi na glavnom trgu u Tirani nosile su zastave i transparente te uzvikivale: "Rama, idi kući, ova korumpirana vlada treba podnijeti ostavku".