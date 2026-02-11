Logo
Large banner

Ključa u Tirani: Povrijeđeno 16 policajaca, uhapšeno 13 osoba

Izvor:

Agencije

11.02.2026

07:28

Komentari:

0
Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа
Foto: Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

U protestima koji su sinoć održani u Tirani, povrijeđeno je najmanje 16 policajaca, a uhapšeno je 13 osoba.

Ovi protesti su bili posljednji u nizu nemirnih antivladinih skupova koje je sazvao lider opozicije Sali Beriša.

Mete su bili i parlament i sjedište vlade. Neki demonstranti su bacali Molotovljeve koktele, dok je policija koristila vodene topove kako bi rastjerala gomilu.

Beriša, bivši premijer i ogorčeni rival sadašnjeg socijalističkog lidera Edija Rame, rekao je da je poslanik iz njegove stranke desnog centra prevezen u bolnicu sa povredama.

Političke tenzije eskalirale su od decembra, nakon što je Posebno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Baluku zbog navodnog miješanja u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i pogodovanja određenim kompanijama, što Baluku negira.

Hiljade ljudi na glavnom trgu u Tirani nosile su zastave i transparente te uzvikivale: "Rama, idi kući, ova korumpirana vlada treba podnijeti ostavku".

Podijeli:

Tagovi :

Albanija

Tirana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану

Region

Netanjahu uputio javnu čestitku Siniši Karanu

2 h

2
Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Svijet

Pucnjava u školi u Kanadi, 10 mrtvih i 25 povrijeđenih

2 h

0
Важан текст Вашингтон тајмса: "Република Српска заслужује независност"

Republika Srpska

Važan tekst Vašington tajmsa: "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost"

2 h

3
Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

Svijet

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

10 h

0

Više iz rubrike

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Svijet

Pucnjava u školi u Kanadi, 10 mrtvih i 25 povrijeđenih

2 h

0
Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

Svijet

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

10 h

0
У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

Svijet

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

10 h

0
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

Svijet

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

44

Šestoro mrtvih, sumnja se na djelovanje kulta: Ima i djece

09

39

Uhapšen Mirza Hatić

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner