Pucnjava u školi u Kanadi, 10 mrtvih i 25 povrijeđenih

Izvor:

Agencije

11.02.2026

07:05

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених
Foto: Printscreen / X

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti.

Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi Bi-Bi-Si. Policija je u školi pronašla šest mrtvih osoba, dok je sedma preminula na putu ka bolnici, a dvije osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole.

Policija vjeruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi. Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija vjeruje da je sama sebi nanijela smrtonosne povrede.

Načelnik policije Ken Flojd je rekao da je 25 ljudi zadobilo lakše povrede, a dvije osobe teške.

U bezbjednosnom upozorenju poslatom tokom napada, osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom".

Zvaničnici kažu da znaju identitet napadača, ali do sada nisu objavili ime niti pol.

Policija još nije identifikovala vrstu oružja koje je korišćeno u napadu, kao ni starost žrtava. Kanadski premijer Dejvid Ebi je na konferenciji za medije rekao da je policija stigla na mjesto napada dva minuta nakon poziva, čime je spriječeno da ova stravična tragedija postane još vijeća.

U školskom kompleksu se nalaze osnovna i srednja škola, iz kojih je oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano. Grad Tambler Ridž, gdje živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 km i nalazi se blizu granice sa Albertom. Poznat je po rudnicima uglja, vodopadima i dinosaurusima.

Kanada

Pucnjava

srednja škola

