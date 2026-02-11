Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je zvanična publikacija briselske elite - "Politiko" objavio najnoviji ratni plan Brisela i Kijeva, što predstavlja otvorenu objavu rata Mađarskoj.

"Oni ignorišu odluku mađarskog naroda i odlučni su da svrgnu mađarsku Vladu svim potrebnim sredstvima. Žele da stranka Tisa dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, otpora i više ne bi bilo izbjegavanja njihovog sukoba", napisao je Orban na "Iksu".

On je istakao da ih Mađari na izborima u aprilu moraju zaustaviti.

"Fides je jedina sila koja stoji između Mađarske i briselske vlasti i jedina garancija mađarskog suvereniteta", istakao je Orban.

Orban je dodao da najnoviji ratni plan ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog od pet tačaka predviđa i prijem Kijeva u EU naredne godine.