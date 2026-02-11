Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

Nakon masakra u školi u Tambler Ridžu u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, Darijan Kvist, učenik završnog razreda srednje škole, i njegova majka Šeli Kvist ispričali su za CBC radio šta se dogodilo.

Kanadski medij prenio je da je Darijan, ubrzo nakon što je stigao u učionicu u 13.30 časova po lokalnom vremenu, čuo kako se u hodnicima oglasio alarm.

Sa zvučnika se čulo upozorenje svima u školi da zaključaju vrata učionica. On je kazao da su vrata bila zatvorena neko vrijeme, a da su on i drugovi iz razreda ubrzo shvatili da nešto nije u redu.

Darijan je rekao da su tada počele da mu stižu fotografije sa mjesta napada na mobilni telefon.

„Uzeli smo klupe i zabarikadirali vrata“, naveo je Darijan. Vrata su ostala tako zabarikadirana više od dva časa, sve dok policija nije stigla da isprati učenike iz škole.

Kada su izašli napolje, Darijan se sreo sa majkom u centru mjesta, nekoliko stotina metara od škole.

Podsjetimo, u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti.

Policija identifikovala napadača

Policija je identifikovala žensku osobu osumnjičenu za pucnjavu, ali njeno ime za sada neće objaviti.

Istražitelji još uvijek utvrđuju motiv napada, kao i vezu između osumnjičene i žrtava, izvijestila je novinska agencija Asošijeted pres. Ken Flojd, nadzornik Kanadske kraljevske konjičke policije (RCMP), rekao je novinarima da je osumnjičena identifikovana, ali da njeno ime neće iznositi u javnost.

„Motiv napadačice ostaje nejasan. Još uvijek istražujemo na koji su način žrtve bile povezane sa osumnjičenom“, dodao je Flojd.