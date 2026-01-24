Logo
Large banner

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

Izvor:

SRNA

24.01.2026

16:59

Komentari:

0
Трамп на Форуму у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na sav kanadski uvoz ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da se kanadski premijer Mak Karni, koga je nazvao guvernerom, jako vara ako misli da će od Kanade napraviti tranzitnu luku za Kinu da šalje robu i proizvode u SAD.

"Kina bi u tom slučaju u potpunosti progutala Kanadu, uključujući uništenje njihovih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života", napisao je Tramp.

Ухапшен Јован Делић

Hronika

Jovanu Deliću određen pritvor

Karni je početkom sedmice u Pekingu potpisao sporazum sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, kojim se smanjuju carine na električna vozila, poljoprivredne proizvode i druge sektore.

On je tokom razgovora sa Sijem, u okviru prve posjete jednog kanadskog lidera Kini u posljednjih osam godina, rekao da bi angažovanje i saradnja trebalo da budu temelj novog partnerstva, ističući oblasti poput poljoprivrede, energetike i finansija kao sektore u kojima je moguć najbrži napredak.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Kanada

carine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Svijet

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

13 min

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Svijet

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

25 min

0
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

Republika Srpska

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

39 min

1
Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Hronika

Užas! Muškarac (27) pretukao trudnu suprugu (22)

50 min

0

Više iz rubrike

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Svijet

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

13 min

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Svijet

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

25 min

0
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Svijet

Tramp: Amerika će dobiti sve što želi od Grenlanda

1 h

0
Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Svijet

Afroamerikanac koji je pogubljen prije 70 godina posthumno oslobođen

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Snežni leopard napao turistkinju na poznatom kineskom skijalištu

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner