Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na sav kanadski uvoz ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da se kanadski premijer Mak Karni, koga je nazvao guvernerom, jako vara ako misli da će od Kanade napraviti tranzitnu luku za Kinu da šalje robu i proizvode u SAD.

"Kina bi u tom slučaju u potpunosti progutala Kanadu, uključujući uništenje njihovih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života", napisao je Tramp.

Karni je početkom sedmice u Pekingu potpisao sporazum sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, kojim se smanjuju carine na električna vozila, poljoprivredne proizvode i druge sektore.

On je tokom razgovora sa Sijem, u okviru prve posjete jednog kanadskog lidera Kini u posljednjih osam godina, rekao da bi angažovanje i saradnja trebalo da budu temelj novog partnerstva, ističući oblasti poput poljoprivrede, energetike i finansija kao sektore u kojima je moguć najbrži napredak.