Afroamerikanac koji je pogubljen prije 70 godina posthumno oslobođen

Prije gotovo 70 godina, Afroamerikanac Tomi Li Volker pogubljen je u Teksasu zbog optužbi za ubistvo i silovanje bijelkinje, a sada je posthumno oslobođen krivice.

Tužilaštvo je priznalo da je cijeli slučaj počivao na lažnim dokazima i duboko ukorijenjenoj rasnoj pristrasnosti.

Volker je u maju 1956. godine izvršio smrtnu kaznu na električnoj stolici zbog ubistva 31-godišnje Venice Parker u Dalasu (Dallasu). Tokom suđenja, tužioci su tvrdili da je Valker napao Parker, prodavačicu koja se tog 30. septembra 1953. godine vraćala kući kasno uveče

Ubistvo Parker dogodilo se usred raširene panike i rasnih pod‌jela u Dalasu podstaknutih izvještajima o "voajeru", za kojeg se vjerovalo da je Afroamerikanac koji teroriše žene. Međutim, opsežna revizija Valkerove presude, koju je provela kancelarija okružnog tužioca u Dalasu uz pomoć "Innocence Projecta" iz Njujorka i Projekta za građanska prava Univerziteta Nortestern.

Lažni iskazi i prisilno priznanje

Revizija je utvrdila probleme u iskazima policajca iz Dalasa koji je tvrdio da je Parker identifikovala napadača kao Afroamerikanca. Međutim, više svjedoka je demantovalo da je žrtva nakon napada uopšte bila u stanju da govori, već je samo imala konvulzije i obilno krvarila, rekao je okružni tužilac Džon Kruzot.

U mjesecima nakon ubistva, vlasti su privele stotine Afroamerikanaca, a četiri mjeseca kasnije uhapšen je Valker koji je tada imao 19 godina. Njega je ispitivao policajac Vil Fric, za kojeg je utvrđeno da je bio član Ku Klaks Klan. Valker je kasnije svjedočio da je priznao ubistvo jer se plašio za svoj život.

Na suđenju su Valkerovi advokati doveli 10 svjedoka koji su potvrdili da je on u vrijeme ubistva bio u bolnici sa svojom d‌jevojkom, koja je tada rađala njihovog sina Edvard Li Smit. Ipak, u Dalasu iz ere "Džim Krou", to nije imalo nikakvu težinu. Valker je osuđen 1954. godine od porote u kojoj su bili isključivo bijelci.

Emotivan susret sinova

- Platio je životom za zločin koji nije počinio - rekla je novinarka Meri Mejps, koja je počela istraživati ovaj slučaj prije 13 godina.

Tokom emotivnog trenutka na sastanku u srijedu, Smit, Valkerov 72-godišnji sin, i sin žrtve Džozef Parker zagrlili su jedan drugog.

-Tako mi je žao zbog onoga što se desilo - rekao je Parker Smitu.

- A meni je žao zbog vašeg gubitka - odgovorio je Smit.

Smit je ranije izjavio da je nepravedno pogubljenje njegovog oca bilo izuzetno teško za njega i njegovu majku.

- Imam 72 godine i još uvijek mi nedostaje moj tata. Majka mi je rekla:

- Sine, tvom ocu su dali električnu stolicu za nešto što nije uradio - rekao je kroz suze.

Džozef Parker je poručio kako se nada da će oslobađanje Valkera pomoći u sprečavanju budućih nepravednih presuda, ističući da se greška oduzimanja nevinog života nikada ne smije ponoviti.

Članovi komisije okruga Dalas jednoglasno su usvojili simboličnu rezoluciju proglasivši da je Valker nepravedno osuđen i pogubljen, nazvavši to "dubokim porazom pravde".