Iranka primorana na dječji brak izbjegla pogubljenje zahvaljujući „krvnom novcu“

Izvor:

11.12.2025

22:12

Komentari:

0
Foto: Pixabay/zibik

Iranka koja je kao djevojčica bila primorana na brak izbjegla je smrtnu kaznu nakon što su aktivisti i njena porodica prikupili „krvni novac“ kako bi isplatili porodicu njenog pokojnog muža.

Goli Kukan (22) osuđena je na smrt zbog ubistva svog muža, izveštava Gardijan .

Žrtva porodičnog nasilja

Kukan je imala samo 15 godina kada se udala za svog muža, Eisu, i ubila ga dvije godine kasnije. Tvrdila je da je bila žrtva teškog porodičnog nasilja. Njen otac je organizovao brak kako bi otplatio dug, a djevojčica je zlostavljana ubrzo nakon vjenčanja. Osuđena je na „kisas“, odnosno odmazdu, koja prema iranskom zakonu omogućava porodici žrtve da zahtjeva pogubljenje ili prihvati finansijsku nadoknadu.

Akcija koja spasava živote

Nakon presude, aktivisti za ljudska prava i njena porodica pokrenuli su kampanju prikupljanja sredstava. Uspjeli su da prikupe 10 milijardi rijala (oko 19.000 evra) kao „diju“ ili „krvni novac“, koji je isplaćen porodici njenog ubijenog muža da bi joj poštedeli život.

Лука Дончић-10092025

Košarka

Dončić na teren izašao u ovim patikama

Iako je izbjegla pogubljenje, Kukan će ostati u zatvoru, ali postoji mogućnost da joj se kazna smanji.

Uznemirujući podaci o pogubljenjima žena

Slučaj Goli Kukan je još jednom skrenuo pažnju na alarmantno stanje ljudskih prava u Iranu. Prema podacima Iranske organizacije za ljudska prava (IHR), najmanje 164 žene su pogubljene u Iranu prošle godine, što je najveći broj u posljednjih deset godina.

Iran je zemlja sa najvećim brojem pogubljenih žena na svijetu, od kojih su mnoge osuđene za ubistvo svojih zlostavljača u samoodbrani. Organizacije poput Amnesti internešenela i IHR-a godinama vode kampanje za spasavanje takvih slučajeva.

(indeks)

