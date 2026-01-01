Užas: Policija objavila prve fotografije iz bara u kojem je poginulo desetine ljudi

Policija je objavila prve fotografije iz bara na švajcarskom skijalištu Krans-Montana, gdje je u noći dočeka Nove godine poginulo desetine osoba.

Zvaničnici nisu mogli precizirati ukupan broj poginulih, navodeći da je najmanje 10 smrtno stradalih, ali vjeruju da je stvarni broj žrtava mnogo veći.

Potvrdili su da je oko 100 osoba povrijeđeno. Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izvijestilo je o 40 poginulih, ali švajcarske vlasti još nisu potvrdile ovu informaciju.

Na policijskim fotografijama vidi se unutrašnjost bara u kojem je nakon ponoći došlo do eksplozije i požara tokom proslave Nove godine.

Stolovi i stolice su rasuti po prostoriji, tkanine namještaja su pocijepane, a vatrogasci su prisutni na ulazu u bar.

Policija pokušava identifikovati mrtve, što je otežano zbog težine povreda nastalih u požaru nakon eksplozije. Na terenu je više od 100 spasilaca, a medicinsko osoblje radi pod velikim pritiskom.

Pokrenuta je istraga o ovom slučaju, dok je mogućnost terorističkog napada ili drugih vrsta napada isključena. Lokalni mediji navode da je potencijalni uzrok mogla biti pirotehnika korištena tokom proslave, ali zvaničnici još nisu mogli potvrditi tačan uzrok tragedije.