Logo
Large banner

Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

Izvor:

Telegraf

01.01.2026

14:39

Komentari:

0
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Dijete starosti svega dvije godine upucano je sinoć 31. decembra u glavu u Skoplju, prenose mediji.

Dijete, čiji identitet nije poznat, primljeno je sinoć u Kliniku intenzivne njege sa teškom prostrelnom ranom glave iz vatrenog oružja – rekao je danas dr Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu i hitnu pomoć.

Holandija pucnjava

Svijet

Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Kako je naveo Merdžanovski, dijete je životno ugroženo.

Direktor klinike nije imao informacije o okolnostima pod kojima je dijete upucano, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

Scena

Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila u Urgentnom centru

1 h

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Fudbal

Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

1 h

0
"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Republika Srpska

"Živjeće ognjište" - zvanični slogan ovogodišnje proslave Dana Republike

1 h

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Svijet

Rusija: Oboren ukrajinski borbeni avion, ''pametna'' bomba i 250 dronova

1 h

0

Više iz rubrike

Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Region

Od danas "rafali" nadziru vazdušni prostor Hrvatske

2 h

1
На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Region

Na području Virovitice otkrivena labaratorija marihuane, uhapšeni državljani Srbije

2 h

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Region

U novogodišnjoj noći udario d‌jevojčicu (15) i pobjegao

6 h

0
Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Region

Dijete teško povrijeđeno zbog korišćenja petardi: Užas u Hrvatskoj

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner