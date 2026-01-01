Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

Dijete starosti svega dvije godine upucano je sinoć 31. decembra u glavu u Skoplju, prenose mediji.

Dijete, čiji identitet nije poznat, primljeno je sinoć u Kliniku intenzivne njege sa teškom prostrelnom ranom glave iz vatrenog oružja – rekao je danas dr Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu i hitnu pomoć.

Svijet Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Kako je naveo Merdžanovski, dijete je životno ugroženo.

Direktor klinike nije imao informacije o okolnostima pod kojima je dijete upucano, prenosi Telegraf.