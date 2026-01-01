Od danas "rafali" nadziru vazdušni prostor Hrvatske

Izvor:
SRNA
01.01.2026
13:09
Hrvatska je danas preuzela nadzor i zaštitu vazdušnog prostora višenamjenskim borbenim avionima "rafal" u okviru NATO integrisanog sistema protivvazdušne i protiraketne odbrane.
Nadzor će biti sprovođen 24 sata dnevno sedam dana u nedjelji prema NATO standardima i procedurama i nacionalnim propisima.
Tokom prelaznog perioda obuke hrvatskih pilota, mirnodopski zadatak nadzora i zaštite vazdušnog prostora Hrvatske privremeno je sprovođena iz vazduhoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a - Italije i Mađarske, prenose hrvatski mediji.
