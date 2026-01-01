Na području Virovitice otkrivena labaratorija marihuane, uhapšeni državljani Srbije

Policija je u kući u okolini Virovitice otkrila laboratoriju za uzgoj marihuane i uhapsila četiri lica, saopšteno je danas iz Policijske uprave virovitičko-podravske.

Zaplijenjeno je 31,5 kilograma marihuane, 582 stabljike konoplje, precizna digitalna vaga, više mobilnih uređaja, te 2.875 evra, 13.620 dinara i 3.000 forinti.

Kriminalističkom obradom obuhvaćeni su četrdesetogodišnji muškarac sa dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije, te trojica državljana Srbije koji imaju 18, 27 i 33 godine.

Sumnja se da su od juna do 30. decembra u kući instalirali opremu za vještački uzgoj indijske konoplje - uređaje za emitovanje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje vazduha.

Četvorica uhapšenih su uz krivične prijave predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

Akcija je kulminirala u utorak, 30. decembra, kada su policajci na osnovu naloga Županijskog suda u Bjelovaru pretresli kuću, ostale prostorije i lični automobil registarskih oznaka Srbije u vlasništvu četrdesetogodišnjaka.