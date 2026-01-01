Logo
Large banner

Gužve na više graničnih prelaza sa Hrvatskom

Izvor:

ATV

01.01.2026

12:50

Komentari:

0
Гужва на граничом прелазу Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradška, Donja Gradina, Velika Kladuša i Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Граница Градишка

Društvo

Oprez! Gužve na većini graničnih prelaza

Podijeli:

Tagovi:

granica

Granični prelaz

Granični prelaz Gradiška

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ових 6 симптома указују на проблеме с плодношћу

Zdravlje

Ovih 6 simptoma ukazuju na probleme s plodnošću

3 h

0
Како се пише "Нова година" или "нова година"?

Zanimljivosti

Kako se piše "Nova godina" ili "nova godina"?

3 h

0
Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

Svijet

Šta je izazvalo tragediju u švajcarskom zimovalištu? Svjedoci krive pirotehniku

3 h

0
Огласила се Јелена Ђоковић и честитала Нову годину пратиоцима са снажном поруком

Tenis

Oglasila se Jelena Đoković i čestitala Novu godinu pratiocima sa snažnom porukom

3 h

0

Više iz rubrike

Заједно су пуних 75 година: Ово је њихов рецепт за дуг и срећан брак

Društvo

Zajedno su punih 75 godina: Ovo je njihov recept za dug i srećan brak

3 h

0
Сладић упозорава на наглу промјену времена: Биће доста тешког, мокрог снијега

Društvo

Sladić upozorava na naglu promjenu vremena: Biće dosta teškog, mokrog snijega

3 h

0
У више градова нездрав ваздух, избјегавати боравак напољу

Društvo

U više gradova nezdrav vazduh, izbjegavati boravak napolju

4 h

0
Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Društvo

Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner