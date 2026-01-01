Gužve na više graničnih prelaza sa Hrvatskom

Izvor:
ATV
01.01.2026
12:50
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradška, Donja Gradina, Velika Kladuša i Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Oprez! Gužve na većini graničnih prelaza
