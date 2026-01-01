Zajedno su punih 75 godina: Ovo je njihov recept za dug i srećan brak

Bračni par iz Nju Džerzija u Americi ovih dana slavi rijetko viđen jubilej - više od sedam decenija zajedničkog života!

Stenli Dvoskin ima 97 godina, odnosno 97 i po, kako voli da se našali, a njegova supruga Letris 94, i povodom 75. godišnjice braka za medije su ispričali kako je sve počelo i zašto su uvereni da u ljubavi “puno pomaže smisao za humor”.

“To se zove zamka”

Upoznali su se 1949. na plesu na City College-u na Menhetenu. Stenli, rodom iz Bruklina, nakon zabave je odvezao Letris i njene prijateljice kući u Bronks. A onda je Letris povukla potez koji danas prepričavaju uz smijeh: pozvala ga je i rekla da je u njegovom autu izgubila minđuše, iako to zapravo nije bila istina, piše People.

''To se zove zamka'', ubacio je Stenli kroz šalu.

Letris kaže da joj je odgovorio da će potražiti minđuše i javiti se. Ubrzo ju je nazvao nazad: nije ih našao.

''I tu je krenula naša priča'', prisjeća se on.

Vjenčali su se već godinu dana kasnije i od tada su nerazdvojni. Zajedno imaju tri kćerke, petoro unučadi i osmoro praunučadi, a danas žive u stambenoj zgradi namenjenoj starijima.

“Smisao za humor pomaže”

Kada govori o svakodnevici, Stenli i dalje puca od dosetki: “Njeno omiljeno jelo je ono koje naruči.”

Odmah potom dodaje i ono što im, kažu, pomaže kad dođu teži dani: “Morate se znati nasmijati nekim stvarima jer zna biti grubo. Smisao za humor pomaže.”

“Recept” za dug i srećan brak

Njihov “recept” za dug i srećan brak uključuje i ravnotežu: vrijeme provedeno zajedno, ali i vrijeme koje svaki ima samo za sebe. Svake večeri u 17 časova imaju svoj mali ritual, tzv. happy hour. “Svake večeri u pet”, kaže Letris, dok Stenli uz smeh dodaje: “Ja sam barmen.”

A kada je riječ o “vremenu za sebe”, Stenli ima svoju rutinu: u svom Pontiaku ode desetak minuta u Njujork do omiljene teretane, gdje je najstariji član.

''Zovu me gradonačelnik'', kaže ponosno.

“Slušajte šta vam kažu”

Letris priznaje da je i to dio čarolije: kada se vrati kući, uvijek imaju nešto novo o čemu mogu da razgovaraju, prenosi Večernji.

''Ne poznajem te ljude, ali umjesto da pričamo samo o tome šta nas boli, imam nešto drugo o čemu mogu da razgovaram s njim'', kaže ona.

A njihova završna poruka mladim parovima? Naravno, opet uz šalu.

''Slušajte šta vam kažu, a onda im recite gdje griješe'', poručio je Stenli.