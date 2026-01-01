Logo
Large banner

Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

01.01.2026

11:41

Komentari:

0
Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...
Foto: screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u podkastu kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gd‌je je otvoreno govorila o braku s bivšim suprugom Duškom Tošićem i odnosima nakon razvoda.

Govoreći o njihovom odnosu i dešavanjima iz prošlosti, Jelena je priznala da je bila svjedok situacija u kojima su, kako tvrdi, Dušku „smještali“ afere, zbog čega je uvijek stajala na njegovu stranu.

– Bilo je situacija u kojima sam vid‌jela da nameštaju Dušku i tada sam stala na njegovu stranu. Uvijek ću stati uz svog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju s njim. S njim komunicira moja tetka Danijela i oni imaju lijep odnos. Ja imam divan odnos s kompletnom Duškovom porodicom – sa sestrom, majkom, sestrinom kćerkom i njenim mužem. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali s Duškom ne razgovaram – rekla je Karleuša.

срећка

Zanimljivosti

Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

Dodala je da je Duško posvećen otac njihovim kćerkama Atini i Niki.

– On je svakodnevno s Atinom i Nikom, ispunjava svoje roditeljske obaveze maksimalno i one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, jer je Duško tokom njihovog odrastanja živio po bijelom svijetu. Ja sam ih vaspitala i podigla, ali on je, pogotovo sada kada više ne igra fudbal, dobar otac. Ponoviću ono što on nikada ne bi rekao za mene – život bih dala za njega, zbog d‌jece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo – istakla je pjevačica.

Đogani

Scena

Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

Osvrnula se i na navode o prevari u braku, tvrdeći da je sigurna da je Duško nije prevario dok je njihov brak bio funkcionalan.

– Mene Duško, dok smo bili u funkcionalnom braku, nije prevario. Kada kažem funkcionalnom, mislim do 2019. godine, kada se desilo ono s onim Indijancem. Tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo tehnički bili u braku do prošle godine – zaključila je Jelena Karleuša u podkastu kod Bokija 13.

Podijeli:

Tagovi:

Jelena Karleuša

scena

Duško Tošić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Teška nesreća kod Dervente, poginuo vozač automobila

59 min

0
Од данас забрањене посјете на свим клиникама УКЦ Српске

Republika Srpska

Od danas zabranjene posjete na svim klinikama UKC Srpske

1 h

0
Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

Zanimljivosti

Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

1 h

0
Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

Republika Srpska

Veljanovski: Rekordan prihod, veći od 170 miliona KM

1 h

0

Više iz rubrike

Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио

Scena

Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

1 h

1
Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Scena

Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

2 h

0
У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Scena

U 2026. godini estrada zgrnula bogatstvo: Evo koliko su zaradili u najluđoj noći

3 h

0
Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Scena

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

11

41

Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

11

39

Bugarska zvanično prešla na evro

11

27

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

11

17

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner