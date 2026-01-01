Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u podkastu kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gd‌je je otvoreno govorila o braku s bivšim suprugom Duškom Tošićem i odnosima nakon razvoda.

Govoreći o njihovom odnosu i dešavanjima iz prošlosti, Jelena je priznala da je bila svjedok situacija u kojima su, kako tvrdi, Dušku „smještali“ afere, zbog čega je uvijek stajala na njegovu stranu.

– Bilo je situacija u kojima sam vid‌jela da nameštaju Dušku i tada sam stala na njegovu stranu. Uvijek ću stati uz svog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju s njim. S njim komunicira moja tetka Danijela i oni imaju lijep odnos. Ja imam divan odnos s kompletnom Duškovom porodicom – sa sestrom, majkom, sestrinom kćerkom i njenim mužem. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali s Duškom ne razgovaram – rekla je Karleuša.

Dodala je da je Duško posvećen otac njihovim kćerkama Atini i Niki.

– On je svakodnevno s Atinom i Nikom, ispunjava svoje roditeljske obaveze maksimalno i one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, jer je Duško tokom njihovog odrastanja živio po bijelom svijetu. Ja sam ih vaspitala i podigla, ali on je, pogotovo sada kada više ne igra fudbal, dobar otac. Ponoviću ono što on nikada ne bi rekao za mene – život bih dala za njega, zbog d‌jece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo – istakla je pjevačica.

Osvrnula se i na navode o prevari u braku, tvrdeći da je sigurna da je Duško nije prevario dok je njihov brak bio funkcionalan.

– Mene Duško, dok smo bili u funkcionalnom braku, nije prevario. Kada kažem funkcionalnom, mislim do 2019. godine, kada se desilo ono s onim Indijancem. Tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo tehnički bili u braku do prošle godine – zaključila je Jelena Karleuša u podkastu kod Bokija 13.