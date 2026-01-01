Veljanovski: Rekordan prihod, veći od 170 miliona KM

Prihod od naknada za priređivanje igara na sreću i poreza na dobitak u prošloj godini veći je od 170 miliona KM, i to je najviše ostvareni prihod na nivou jedne godine, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za igre na sreću Draženko Veljanovski.

Veljanovski je istakao da će tačan iznos biti poznat tokom ovog mjeseca, nakon sumiranja svih uplata, ali da je izvjesno da je prošla godina rekordna kada je riječ u prikupljanju prihoda po tom osnovu.

- Ovakvi pokazatelji u prikupljanju prihoda nisu rezultat samo predanog i odgovornog rada Republičke uprave za igre na sreću, već i evidentno povećanog stepena odgovornog poslovanja priređivača igara na sreću, kao i funkcionisanja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara - rekao je Veljanovski u intervjuu Srni.

On je naveo da je nadzorom nad poslovanjem priređivača Republičkoj upravi za igre na sreću omogućeno da lakše i brže reaguje na uočene nepravilnosti i tako onemogući funkcionisanje sive zone u ovoj oblasti, zbog koje je Republika Srpska proteklih godina gubila milione KM.

- Takođe, tokom godine bili smo u kontaktu sa priređivačima i predstavnicima Ministarstva finansija Republike Srpske, a sve s ciljem razmjene mišljenja i iskustava u primjeni zakonskih i podzakonskih propisa, te ostvarivanja zajedničkog interesa - stvaranje uslova za lojalnu konkurenciju među priređivačima, snažnijeg djelovanja protiv sive zone i sprečavanja učešća maloljetnih lica u igrama na sreću - naglasio je Veljanovski.

On je naveo da su sa kolegama iz Uprave za igre na sreću Srbije razmijenili iskustva u primjeni reformskih propisa koji prate domaće i svjetsko tržište igara na sreću.

- Zahvaljujući svim tim aktivnostima možemo da kažemo da je tržište igara na sreću u Republici Srpskoj danas mnogo uređenije, kao i da su se desili pozitivni finansijski efekti po budžet Srpske - rekao je Veljanovski.

LANI IZDATI PREKRŠAJNI NALOZI OD 182.300 KM

Govoreći o inspekcijskom nadzoru, Veljanovski je naveo da su inspektori Republičke uprave za igre na sreću prošle godine izdali 71 prekršajni nalog u iznosu od 182.300 KM.

On je dodao da je riječ o manjem broju prekršajnih naloga u odnosu na godinu ranije, što govori o tome da su inspekcijske kontrole dovele do pojačane discipline u radu priređivača, ali i shvatanju da će svaki vid nezakonitog poslovanja naići na reakciju kontrolnih organa.

- Inspekcijske kontrole rezultirale su i oduzimanjem većeg broja predmeta korišćenih za nezakonitno priređivanje igara na sreću. U 2025. godini uništeno je 268 predmeta, a riječ je uglavnom o nelegalnim automatima za igre na sreću, terminalima za priređivanje elektronskih igara na sreću, kao i ostala oprema koja je oduzeta, a za koje je na osnovu pravosnažnih odluka naređeno trajno uništavanje - rekao je Veljanovski.

Kao značajan fokus u radu inspekcijskog odjeljenja, on je istakao sprečavanje učešća maloljetnih lica u igrama na sreću, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i centrima za socijalni rad.

Veljanovski je ocijenio da su svakodnevne kontrole očigledno ostvarile svoju represivnu ulogu, budući da je kod većine priređivača utvrđeno da posluju u skladu sa pravilima odgovornog priređivanja igara na sreću.

ZADATAK I U 2026. SPREČAVANjE UČEŠĆA MALOLjETNIKA U IGRAMA NA SREĆU

On je poručio da Republička uprava za igre na sreću i u ovoj godini nastavlja sa aktivnostima koje će podrazumijevati funkcionisanje tržišta igara na sreću isključivo u zakonskim okvirima.

- Naš prioritetni zadatak ostaje i intenzivna saradnja sa ostalim relevantnim institucijama, kao i priređivačima na sprečavanju učešća maloljetnih lica u igrama na sreću, budući da je riječ o najranjivijoj kategoriji društva. Svjesni smo da najveću odgovornost za sprečavanje takvih pojava snose kako priređivači, koji su obavezni da poštuju zakonske odredbe, tako i mi kao državni organ koji ima zakonom propisane mehanizme da djeluje preventivno i represivno - istakao je Veljanovski.

Veljanovski ukazje da se mora uključi cjelokupna društvena zajednica, odnosno nevladin sektor, kako bi bio ostvaren zajednički cilj - nulta stopa tolerancije na učešće maloljetnika u igrama na sreću.

- S obzirom na tendenciju rasta internet igara na sreću, povećana je i mogućnost zloupotrebe maloljetnih i osoba zavisnih od igara na sreću, ali i sprovođenja određenih aktivnosti koje mogu dovesti do pranja novca, zbog čega će Republička uprava i u tom domenu, u skladu sa nadležnostima, dati aktivan doprinos na sprečavanju takvih pojava - poručio je Veljanovski.

On je rekao da će Republička uprava nastaviti sa kontrolnim aktivnostima kada je riječ o nadzoru poslovanja priređivača, što će se nesumnjivo pozitivno odraziti na republički budžet i na ekonomiju Republike Srpske.