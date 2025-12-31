Pojačane aktivnosti policije tokom praznika

Pripadnici MUP-a Republike Srpske preduzimaju pojačane mjere i aktivnosti povodom predstojećih praznika s ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i njihove imovine, te nesmetanog odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz MUP-a. Posebno je, kako su naveli, pojačano prisustvo policijskih službenika na ulicama, trgovima i drugim mjestima okupljanja građana, uz intenzivirane kontrole učesnika u saobraćaju.

Iz MUP-a apeluju da građani predstojeće praznike proslave mirno, da poštuju saobraćajne propise i izbjegavaju upotrebu alkohola prilikom upravljanja vozilima.

Na terenu su i pripadnici Stanice za intervencije Policijske uprave Banjaluka. Naša ekipa provela je noć sa njima – u patroli koja ne poznaje pauzu i u kojoj se reaguje u sekundi.

Situacije povećanog rizika, ugrožavanje javnog reda i mira, bezbjednost građana ali i policijskih službenika, obezbjeđenje javnih skupova, blokade, pretresi i hapšenja. Sve su to uobičajene situacije za pripadnik Stanice za intervencije Policijske uprave Banjaluka. 40 odabranih policijskih službenika čini ovu jedinicu, koja je osnovana još 2008. godine. Naša ekipa provela je noć s njima tokom uobičajenih zadataka.

- Najviše se baziramo na kontrolu sumnjivih lica i mjesta gdje se okupljaju lica sklona konzumiranju opojnih droga. Kontrolišemo i učesnike u saobraćaju za koje sumnjamo da su pod dejstvom narkotika - rekao je policijski službenik Stanice za intervencije Mladen Buzadžija.

Tokom naše patrole intervencija nije izostala. U jednom od zabačenijih dijelova grada, policijski službenici zatekli su dvoje mladih lica, starosti oko 19 godina, koja su konzumirala marihuanu na javnom mjestu. Brzom i profesionalnom reakcijom, lica su lišena slobode i sprovedena u službene prostorije. Ovo je nažalost uobičajen slučaj, naročito uoči praznika, kažu policajci. Iako statistika pokazuje blag pad posjedovanja narkotika, policija upozorava – sve češće se radi o mlađim licima.

- U posljednje vrijeme primjetno je da su mlađa lica sve sklonija posjedovanju i konzumiranju narkotika, što dodatno zahtijeva pojačan rad na terenu - istakao je Buzadžija.

Stanica za intervencije pokriva kompletno područje Policijske uprave Banjaluka, a njeni pripadnici često pružaju pomoć drugim jedinicama MUP-a u složenim i visokorizičnim akcijama.

Višestruko nagrađivana za ostvarene rezultate, Stanica za intervencije ostaje jedan od ključnih stubova bezbjednosti. Njihov rad najviše dolazi do izražaja onda kada je najteže – u noći, u kriznim situacijama i onda kada je brza reakcija presudna.