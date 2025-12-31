Logo
Krvava makljaža u restoranu: Pijani gost muškarcu odgrizao uvo!

Telegraf

31.12.2025

19:25

Крвава макљажа у ресторану: Пијани гост мушкарцу одгризао уво!

U jednom restoranu na Keju oslobođenja u Zemunu, oko 18 časova došlo do teškog incidenta kada je pijani gost, tokom fizičkog obračuna, drugom muškarcu odgrizao uvo, saznaje Telegraf.

Svjedoci navode da je atmosfera u restoranu bila mirna sve do trenutka kada je jedan od muškaraca, vidno pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu.

Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni nasrnuo na drugog gosta i u jednom trenutku mu odgrizao dio uva. Prisutni gosti i osoblje restorana pokušali su da razdvoje sukobljene strane i pozvali policiju i Hitnu pomoć.

(Telegraf)

