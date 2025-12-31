Dijete teško povrijeđeno upotrebom pirotehnike

Izvor:
SRNA
31.12.2025
18:52
Komentari:0
Dijete mlađe od 14 godina teško je povrijeđeno na području Križevaca prilikom korištenja pirotehnike, saopštila je danas Policijska uprava koprivničko-križevačka.
Dijete je zadržano u bolnici, a policija sprovodi kriminalističko istraživanje.
Uprkos stalnim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korištenja pirotehnike, čime se ugrožava sigurnost i zdravlje građana, ističu iz Policijske uprave, prenosi Srna.
Policija poziva roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu trajno narušiti zdravlje.
Region
2 h0
Region
4 h0
Region
6 h0
Region
6 h0
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
50
20
40
20
30
20
20
Trenutno na programu