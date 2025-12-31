Logo
Large banner

Dijete teško povrijeđeno upotrebom pirotehnike

Izvor:

SRNA

31.12.2025

18:52

Komentari:

0
Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике
Foto: ATV

Dijete mlađe od 14 godina teško je povrijeđeno na području Križevaca prilikom korištenja pirotehnike, saopštila je danas Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Dijete je zadržano u bolnici, a policija sprovodi kriminalističko istraživanje.

Uprkos stalnim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korištenja pirotehnike, čime se ugrožava sigurnost i zdravlje građana, ističu iz Policijske uprave, prenosi Srna.

Policija poziva roditelje da d‌jeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu trajno narušiti zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

Petarde

povreda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

Region

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

2 h

0
Мандић не жели да води сједницу због ситуације у Зети

Region

Mandić ne želi da vodi sjednicu zbog situacije u Zeti

4 h

0
Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

Region

Optužnica protiv 11 lica, oštetili budžet za 3,5 miliona evra

6 h

0
У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Region

U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Novi AI alat omogućava svima da kreiraju video igre direktno na Jutjubu

20

50

Francuska od septembra uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

20

40

Doktor otkriva trik protiv mamurluka u viralnom TikTok videu

20

30

Budite oprezni: Kako za minut da provjerite da li je onlajn prodavnica lažna

20

20

Ako pretjerano jedete i pijete za praznike, na ovo pazite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner