Dijete teško povrijeđeno upotrebom pirotehnike

Dijete mlađe od 14 godina teško je povrijeđeno na području Križevaca prilikom korištenja pirotehnike, saopštila je danas Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Dijete je zadržano u bolnici, a policija sprovodi kriminalističko istraživanje.

Uprkos stalnim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korištenja pirotehnike, čime se ugrožava sigurnost i zdravlje građana, ističu iz Policijske uprave, prenosi Srna.

Policija poziva roditelje da d‌jeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu trajno narušiti zdravlje.