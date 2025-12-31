Optužnica protiv 11 lica, oštetili budžet za 3,5 miliona evra

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva podignutu protiv 11 optuženih i firme "C" koja ih tereti da su krijumčarenjem cigareta oštetiti budžet za više od 3,5 miliona evra.

Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem od 30. decembra, potvrdilo optužnicu, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 11 optuženih i ovog pravnog lica zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela krijumčarenja i krivično djelo pranje novca.

Svijet Australija obilježila početak 2026. godine

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije optuženih, koja se bavila prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem, čime je, neplaćanjem carina, akciza i poreza za pakete krijumčarenih cigareta, kriminalnoj organizaciji pribavljena nezakonita dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanesena šteta u visini od najmanje 3.522.643 evra", navode u saopštenju Tužilaštva.