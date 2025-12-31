Logo
Large banner

Optužnica protiv 11 lica, oštetili budžet za 3,5 miliona evra

Izvor:

SRNA

31.12.2025

14:28

Komentari:

0
Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра
Foto: ATV

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva podignutu protiv 11 optuženih i firme "C" koja ih tereti da su krijumčarenjem cigareta oštetiti budžet za više od 3,5 miliona evra.

Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem od 30. decembra, potvrdilo optužnicu, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 11 optuženih i ovog pravnog lica zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela krijumčarenja i krivično djelo pranje novca.

Нова година Аустралија ватромет

Svijet

Australija obilježila početak 2026. godine

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije optuženih, koja se bavila prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem, čime je, neplaćanjem carina, akciza i poreza za pakete krijumčarenih cigareta, kriminalnoj organizaciji pribavljena nezakonita dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanesena šteta u visini od najmanje 3.522.643 evra", navode u saopštenju Tužilaštva.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Podgorica

evri

Cigarete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Svijet

Kipar preuzima predsjedavanje Evropskom savjetu

54 min

0
Цвијановић: Празници су вријеме за породицу

Republika Srpska

Cvijanović: Praznici su vrijeme za porodicu

56 min

0
Сомалија преузима предсједавање Савјету безбједности

Svijet

Somalija preuzima predsjedavanje Savjetu bezbjednosti

1 h

0
У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Region

U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

1 h

0

Više iz rubrike

У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Region

U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

1 h

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Region

Jakov Milatović: Pitanje srpskog jezika kao službenog legitimno - ja sam Crnogorac koji govori srpski

3 h

0
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Region

Snažna eksplozija u dvorištu škole: Uhapšen "bombaš" iz Zagreba

7 h

0
Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

Region

Ovo je muškarac čije je tijelo pronađeno kod Budve: Porodica cijeli dan pokušavala stupiti u kontakt s njim

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

11

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

14

54

Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

14

47

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

14

44

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

14

39

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner