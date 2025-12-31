Roberto Karlos hitno operisan

Legendarni lijevi bek Brazila i Real Madrida Roberto Karlos hitno je operisan zbog problema sa srcem. Tokom odmora sa porodicom u rodnom Brazilu, Karlos se požalio na bolove, primljen je zbog krvnog ugruška u nozi, da bi se ispostavilo da ima problema sa srcem.

Prema pisanju brazilskih i španskih medija, ljekari su se momentalno odlučili da izvrše hitnu intervenciju na srcu i Robertu Karlosu ugrađena je cjevčica.

Operacija koja je prvobitno trebalo da traje oko 40-ak minuta, zakomplikovala se i trajala je gotovo tri sata.

Kako je saopšteno iz bolnice, operacija je na kraju bila uspješna i Roberto Karlos, uz Sinišu Mihajlovića i Žuninja Pernambukana je jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u istoriji fudbala, osjeća se dobro.

Ipak, iz predostrožnosti omaleni brazilski bombarder moraće da ostane najmanje još 48 sati u bolnici na posmatranju.

Podsjetimo, Roberto Karlos je nedavno bio specijalni gost na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u Americi, Meksiku i Kanadi.