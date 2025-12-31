Logo
Large banner

Roberto Karlos hitno operisan

Izvor:

Tanjug

31.12.2025

16:03

Komentari:

0
Роберто Карлос хитно оперисан
Foto: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Legendarni lijevi bek Brazila i Real Madrida Roberto Karlos hitno je operisan zbog problema sa srcem. Tokom odmora sa porodicom u rodnom Brazilu, Karlos se požalio na bolove, primljen je zbog krvnog ugruška u nozi, da bi se ispostavilo da ima problema sa srcem.

Prema pisanju brazilskih i španskih medija, ljekari su se momentalno odlučili da izvrše hitnu intervenciju na srcu i Robertu Karlosu ugrađena je cjevčica.

Operacija koja je prvobitno trebalo da traje oko 40-ak minuta, zakomplikovala se i trajala je gotovo tri sata.

Kako je saopšteno iz bolnice, operacija je na kraju bila uspješna i Roberto Karlos, uz Sinišu Mihajlovića i Žuninja Pernambukana je jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u istoriji fudbala, osjeća se dobro.

Ipak, iz predostrožnosti omaleni brazilski bombarder moraće da ostane najmanje još 48 sati u bolnici na posmatranju.

Podsjetimo, Roberto Karlos je nedavno bio specijalni gost na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u Americi, Meksiku i Kanadi.

Podijeli:

Tag:

Roberto Karlos

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Zanimljivosti

Srpska kuhinja na 12. mjestu najboljih na svijetu

2 h

0
Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Društvo

Bez struje naselje Kuljani, mreža preopterećena

2 h

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Hronika

Podignuta optužnica protiv direktora škole zbog seksualnog uznemiravanja

2 h

0
Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Svijet

Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

2 h

0

Više iz rubrike

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Scena

Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

8 h

0
Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

Scena

Odlazak legende „Žice“: Umro Ajzeja Vitlok Mlađi, njegov izraz svi znaju

8 h

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Scena

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

1 d

0
Кејт Мидлтон поново у центру пажње: Сви причају о новом мистериозном ожиљку на њеном лицу

Scena

Kejt Midlton ponovo u centru pažnje: Svi pričaju o novom misterioznom ožiljku na njenom licu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner