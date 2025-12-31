Logo
Odlazak legende „Žice“: Umro Ajzeja Vitlok Mlađi, njegov izraz svi znaju

Izvor:

Telegraf

31.12.2025

09:17

Komentari:

0
Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају
Foto: Youtube / Printscreen

Ajzeja Vitlok Mlađi (Isiah Whitlock Jr.), cenjeni karakterni glumac najpoznatiji po upečatljivim ulogama u serijama kao što su "Žica" (The Wire), "Potpredsjednica" (Veep) i "Vaša milosti" (Your Honor) preminuo je u utorak u Njujorku u 71. godini života.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov menadžer Brajan Libman, istakavši da je glumac preminuo mirno nakon kratke bolesti.

Rođen u Saut Bendu, u saveznoj državi Indijana, Vitlok je svoju glumačku stazu počeo da krči nakon završenog koledža, kada se pridružio Američkom konzervatorijum teatru u San Francisku. Prvu značajniju televizijsku ulogu ostvario je još 1987. godine u seriji "Keni i Lejsi" (Cagney & Lacey). Tokom naredne tri i po decenije postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na malim ekranima, ostvarivši desetine gostujućih uloga, uključujući i brojne nastupe u okviru franšize "Red i zakon" (Law & Order).

Ipak, uloga koja ga je zauvijek upisala u istoriju televizije bila je ona korumpiranog državnog senatora R. Klejtona „Kleja“ Dejvisa u HBO-ovoj kultnoj seriji "Žica". Vitlok se pojavljivao u svih pet sezona ove hvaljene krimi-drame autora Dejvida Simona. Upravo u saradnji sa rediteljem Spajkom Lijem u filmu 25. sat (25th Hour), Vitlok je prvi put upotrebio svoju specifičnu interpretaciju psovke – čuveno otegnuto „Sheeeeeit“.

Ovaj izraz, koji je preuzeo od svog ujaka Leona, postao je njegov zaštitni znak. Kasnije ga je prenio u seriju Žica, gdje su scenaristi, vidjevši koliko je fraza popularna, počeli namjerno da je ubacuju u scenario. Vitlok je sa ponosom isticao da mu je drago što ljudi uživaju u toj frazi, koju su mu obožavaoci često dobacivali na javnim mjestima.

Njegov menadžer se od njega oprostio riječima: „Ajzeja je bio briljantan glumac i još bolji čovjek. Voljeli su ga svi koji su imali čast da rade sa njim ili da ga poznaju. Mnogo će nam nedostajati.“

