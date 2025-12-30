Seka Aleksić otkrila sa kojim poremećajem se bori, isto ima i Dejvid Bekam

Pjevačica Seka Aleksić je na društvenim mrežama otkrila da pati od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, a ubrzo su joj se u komentarima javili ljudi koji se bore sa istim problemom.

Seka je na društvenoj mreži „X“ objavila vijest koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Pjevačica je potvrdila da ima opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP), odnosno OCD na engleskom jeziku.

“Jesam vam rekla da imam OCD?!”, upitala je Seka svoje pratioce, čime je pokrenula lavinu komentara, s obzirom na to da je veliki broj ljudi upoznat sa ovim problemom jer se i sami bore sa njim.

Inače, opsesivno-kompulsivni poremećaj je mentalno stanje koje karakterišu neželjene, uporne misli (opsesije) koje izazivaju anksioznost, kao i ponavljajuće radnje koje osoba osjeća da mora da izvede kako bi ublažila taj strah.

Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP/OCD) je česta bolest od koje pate i mnoge poznate ličnosti poput Dejvida Bekama i Rafaela Nadala.

