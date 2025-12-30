Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

Grad Bijeljina ulazi u 2026. godinu bez usvojenog budžeta, odnosno od 1. januara na snagu stupa privremeno finansiranje, jer gradonačelnik nije dostavio prijedlog budžeta u skupštinsku proceduru u zakonskom roku, saopšteno je iz Skupštine grada.

Režim privremenog finansiranja može imati negativne posljedice po realizaciju planiranih projekata, finansiranje javnih ustanova, podršku sportu, kulturi i socijalnoj zaštiti, kao i po podsticaje poljoprivredi, mladima i investicijama, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine grada Bijeljina pozivaju gradonačelnika da bez odgađanja dostavi Prijedlog budžeta u skupštinsku proceduru i javno objasni razloge kašnjenja kako bi se što prije stvorili uslovi za usvajanje budžeta i obezbijedilo redovno funkcionisanje grada.

"Građani Bijeljine zaslužuju da grad ima na vrijeme usvojen budžet, realan i odgovoran, jer je to preduslov za stabilno funkcionisanje javnih službi i kvalitet života svih sugrađana", ističe se u saopštenju.

Iz Skupštine grada podsjećaju da je gradonačelnik bio dužan da Prijedlog budžeta dostavi najkasnije do 15. decembra.

Iako je Nacrt budžeta dobio saglasnost 7. novembra, materijal je u skupštinsku proceduru upućen tek 1. decembra, dok prijedlog budžeta za iduću godinu do danas nije dostavljen.

Skupština grada je na redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra, usvojila Nacrt budžeta, nastojeći da obezbijedi minimum preduslova za dalju proceduru.

Bez dostavljenog prijedloga budžeta Skupština grada nije u mogućnosti da okonča postupak usvajanja budžeta u zakonom predviđenim rokovima, navodi se u saopštenju.