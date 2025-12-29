Proslavljena dječija Nova godina u Prijedoru

Izvor:
ATV
29.12.2025
19:45
Komentari:0
Manifestaciju „Prijedorska zima 2025“ upotpunila je proslava Dječije Nove godine, na kojoj su se najmlađi sugrađani uz pjesmu i igru družili u centru grada. Ipak, pored paketića najviše su se obradovali Djedu Mrazu.
" Radujem se paketićima i Novim godinama.“
- Moj najdraži je praznik Nova godina", kažu mladi Prijedorčani.
„I ove godine mnogo paketića, mnogo djece, mnogo sadržaja i naravno sve to uz velike osmijehe. Želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu, živi i zdravi nam bili", kaže Djed Mraz.
Podršku ovoj lijepoj novogodišnjoj priči dala je Gradska uprava, koja je ove godine obezbijedila više od 1.000 paketića.
"Grad Prijedor će u svakom slučaju nastaviti da podržava ovu manifestaciju i da u svakoj godini odvaja sve više i više novaca za našu djecu i manifestacije koje služe da se najmlađi provedu odnosno da se uvesele", kaže Branko Mudrinić, šef Kabineta gradonačelnika Prijedora
Uz osmijehe, igru i vjeru u Djeda Mraza mališani su poslali poruku, da su dječija sreća i radost ono što praznicima daje pravi smisao.
