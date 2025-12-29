Logo
Large banner

Proslavljena dječija Nova godina u Prijedoru

Izvor:

ATV

29.12.2025

19:45

Komentari:

0
Прослављена дјечија Нова година у Приједору
Foto: ATV

Manifestaciju „Prijedorska zima 2025“ upotpunila je proslava Dječije Nove godine, na kojoj su se najmlađi sugrađani uz pjesmu i igru družili u centru grada. Ipak, pored paketića najviše su se obradovali Djedu Mrazu.

" Radujem se paketićima i Novim godinama.“

- Moj najdraži je praznik Nova godina", kažu mladi Prijedorčani.

„I ove godine mnogo paketića, mnogo djece, mnogo sadržaja i naravno sve to uz velike osmijehe. Želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu, živi i zdravi nam bili", kaže Djed Mraz.

Podršku ovoj lijepoj novogodišnjoj priči dala je Gradska uprava, koja je ove godine obezbijedila više od 1.000 paketića.

"Grad Prijedor će u svakom slučaju nastaviti da podržava ovu manifestaciju i da u svakoj godini odvaja sve više i više novaca za našu djecu i manifestacije koje služe da se najmlađi provedu odnosno da se uvesele", kaže Branko Mudrinić, šef Kabineta gradonačelnika Prijedora

Uz osmijehe, igru i vjeru u Djeda Mraza mališani su poslali poruku, da su dječija sreća i radost ono što praznicima daje pravi smisao.

Podijeli:

Tagovi:

djed mraz

paketići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Солари доживљавају судбину смиља

Ekonomija

Solari doživljavaju sudbinu smilja

2 h

0
"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

Banja Luka

"Poklon" za praznike: Na hiljade stanova u Banjaluci osvanulo bez grijanja

2 h

1
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Region

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

3 h

0
Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Ekonomija

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

3 h

3

Više iz rubrike

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Gradovi i opštine

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

3 h

0
Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Gradovi i opštine

Kod Trebinja pronađena veća količina minsko-eksplozivnih sredstava

3 h

0
ТЕ Гацко се вратило на мрежу

Gradovi i opštine

TE Gacko se vratilo na mrežu

11 h

0
Билећани празничну бајку направили својим рукама

Gradovi i opštine

Bilećani prazničnu bajku napravili svojim rukama

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner