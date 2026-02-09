Mandić čestitao pobjedu Karanu

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je Siniši Karanu pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske i ocijenio da je Srpska hrabro zakoračila u novu eru.

- Predsjedniku Karanu želim svu sreću u obavljanju ovog izuzetno odgovornog i zahtjevnog posla. Siguran sam da ćemo u vremenu pred nama imati prilike da dodatno osnažimo veze između Crne Gore i Republike Srpske - napisao je Mandić na Iksu.

On je naveo da je Republika Srpska hrabro zakoračila u novu eru, odgovorno čuvajući interese srpskog naroda u BiH, kako unutar zemlje, tako i na svim važnim adresama širom svijeta.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan, nakon ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 ili 48,09 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta.