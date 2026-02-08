Vučić čestitao Karanu pobjedu: Srbija će uvijek biti uz Srpsku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Siniši Karanu na izboru za predsjednika Republike Srpske i izrazio uvjerenje da će novu dužnost obavljati predano i mudro.

"Srdačne čestitke Siniši Karanu na izboru za predsjednika Republike Srpske. Uvjeren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera. Obaveza koju nosi izbor od strane naroda, najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas.

Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvijek biti uz Srpsku, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana", napisao je Vučić na mreži Iks.