Igor Dodik: Umjesto da se zapita zašto im narod ne vjeruje, vrh SDS-a odlučio da napadne volju birača

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je za Srnu da je tužno i poražavajuće gledati kako stranka koja je nekada nosila istorijsku odgovornost u najtežim trenucima za srpski narod, danas za sopstveni izborni poraz krivca traži u tom istom narodu.

"Umjesto da se zapita zašto im građani ne vjeruju, vrh SDS-a je odlučio da napadne volju birača, kao da je narod dužan da glasa onako kako njima odgovara", istakao je Dodik.

Nakon što je postalo jasno da je narod Republike Srpske na predsjedničkim izborima dao povjerenje kandidatu SNSD-a Siniši Karanu, a uskratio kandidatu SDS-a Branku Blanuši, Dodik je rekao da je javnost imala priliku da vidi pravo lice opozicije kroz istup Ognjena Bodiroge.

Dodik je ocijenio da je još poraznije što iz njihovih saopštenja i u medijskim istupima nema nijedne jedine riječi osude prema stalnim političkim nasrtajima iz Sarajeva na Republiku Srpsku i njene institucije.

"Dok se protiv Srpske vode političke i pravosudne kampanje, njima je najveći problem – sopstveni narod koji im nije dao glas. To jasno pokazuje gdje su im prioriteti. Bliži im je miris namještaja po stranim ambasadama i osmijesi sa političkim partnerima iz Sarajeva i Kristijanom Šmitom, nego demokratski glas sopstvenog naroda", konstatovao je organizacioni sekretar SNSD-a.

Lakše im je, naveo je on, da traže podršku spolja nego da se suoče sa činjenicom da su izgubili povjerenje kod kuće i zato i gube izbore, i zato neće doći na vlast.

"Jer Republika Srpska se ne dobija napadima na sopstveni narod, već borbom za njegove interese. A tu borbu, očigledno, više ne vode oni koji su to danas pokazali pred kamerama", zaključio je Dodik.