Šah-mat

Izvor:

ATV

09.02.2026

08:27

Komentari:

2
Foto: AI generated

Bilo je smjena, ali ne ovakvih. Bilo je sankcija, ali ne ovakvih, Bilo je i rata, ali ne ovakvog. Pamtićemo potjernice, duge cijevi, helikoptere i početak nečega.

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi i visoki predstavnik bez potvrde Kristijan Šmit započeli su brzopoteznu šahovsku partiju u tri jasna koraka - sankcije, zakon i presuda. Za pijune su stavili opozicionare iz Srpske i vlast u Sarajevu, za lovce su našli tužioce Tužilaštva BiH, a za konje sudije Suda BiH. Pod tim mislim na čudno kretanje te figure koje bi moglo opisati selektivno probiranje zakonskih prava, bez namjere da poredim Senu Uzunović sa plemenitom životinjom.

Uz malo pomoći sa strane, sankcije za užu i širu rodbinu, nametanje kojeg zakona, raspored na tabli je bio takav da su pijuni, lovci i konji trebalo da brzo matiraju protivnika. Fiktivni zakoni, fiktivno suđenje i presuda, fiktivni izbori trebali su još 23. novembra da izreknu famozno ”šah-mat”.

Ispostaviće se da je rukovodstvo Republike Srpske davno napustilo partiju a da okupljeni oko table nisu ni primijetili da su im se protivnici odlučili za kartašku igru. Zaigrali su na kartu diplomatije.

Dok su pijuni, lovci i konji hrlili na kralja i kraljicu, nisu primijetili da su oni diplomatske karte pretvorili u avionske i otišli. Slične karte su imali i u Sarajevu, ali ih nisu koristili. Dok su bili zagledani u partiju šaha koju dobijaju, karte su im izblijedile i postale neupotrebljive. Partija je završena i neko je izgubio. Ali, ko gubi u partiji koja se igra sa samim sobom?

Bilo je smjena, ali ne ovakvih. Skidali su srpsko rukovodstvo brzopotezno mesije iz inostranstva, bez suđenja, bez pitanja i bez objašnjenja. Zaista, ovakvih nije bilo. Pod krinkom prava i pravde, niko toliko nije obezvrijedio sudski proces ne samo u BiH, nego i šire.

Bilo je i sankcija, ali ne ovakvih. Rukovodstvo SDS-a ih je osjetilo na svojoj koži, ali ne u ovoj mjeri. Sankcije su zaobišle samo kućne ljubimce, ali su njihove posljedice osjetili i oni.

Bilo je i rata, krvavog, građanskog. Sa nezamislivim razaranjima i posljedicama. I ovo je bio rat, ali ne takav, bio je rat u rukavicama i prisilom da se protivnik sam uništi. Bio je takav rat da su u njemu učestvovali i ”naši” i ”njihovi”, a sve protiv naših.

Neko će na kraju odgovarati za godine koje su pojele prijetnje, a sudiće pobjednik. Njega ćemo upoznati prve nedjelje u oktobru. Tada ćemo imati i istorijsku godinu za BiH. Odavno nismo imali prekretnica u BiH. Još od tog famoznog Pariza, ova godina miriše na jednu takvu.

ATV

kolumna

Komentari (2)
Trenutno na programu

