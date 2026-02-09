Logo
Novak Đoković zadržao treće mjesto na ATP listi, Karlos Alkaraz i dalje prvi

Tanjug

09.02.2026

09:22

Новак Ђоковић задржао треће мјесто на АТП листи, Карлос Алкараз и даље први
Foto: Tanjug/AP

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mjesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.150 poena.

Italijan Janik Siner je drugi teniser svijeta sa 10.300 bodova, dok se Nijemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605 poena.

Italijan Lorenco Muzeti je zadržao peto mjesto na ATP listi, dok je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim napredovao za dvije pozicije i trenutno je šesti teniser sveta.

Amerikanac Tejlor Fric je i dalje sedmi igrač sveta, dok je Australijanac Aleks de Minor pao na osmo mjesto ATP liste. Potom slijede Amerikanac Ben Šelton i Aleksander Bublik iz Kazahstana.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za tri mjesta i trenutno se nalazi na 66. poziciji na ATP listi sa 820 poena.

Hamad Međedović je popravio plasman za jedno mjesto i sada je 79. igrač svijeta sa 717 bodova, dok je Laslo Đere napredovao do 91. pozicije sa 651. poenom.

Dušan Lajović je zadržao 123. mjesto na ATP listi sa 503 poena.

Novak Đoković

