Nove informacije o povredi Dušana Lajovića: Bizarna nesreća

Izvor:

Agencije

07.02.2026

20:43

Komentari:

0
Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Stigle su nove informacije u vezi sa zdravljem Dušana Lajovića, koji se povrijedio tokom duela Čilea i Srbije u Dejvis kupu.

Boris Vukomanović, doktor Dejvis kup tima Srbije, oglasio se ovim povodom i saopštio nove informacije.

– Dušan Lajović, igrač Dejvis kup reprezentacije Srbije, je tokom meča saigrača Milića Ognjena u želji da donese energetski napitak svom saigraču zadobio povrede glave, odnosno lica i lijevog koljena, tako što je udario u vrata. Pogledan je na licu mjesta, pregledan od strane ljekarskog tima Dejvis kup reprezentacije i dežurne ljekarske ekipe i odveden na kontrolne preglede u nadležnu lokalnu bolnicu u Santjagu, gdje su urađeni pregledi i gdje je konstatovano da ima posjekotine u predjelu lica, dvije manje posjekotine i jednu posjekotinu gornje usne, kao i kontuzione povrede lijevog koljena – rekao je Vukomanović.

Odmah mu je ukazana adekvatna pomoć. Sanirane su manje posjekotine na licu, ušivena gornja usna i otpušten je na kućno liječenje. Noć je proveo dobro, bez nikakvih ozbiljnijih komplikacija – dodao je doktor.

Djeluje da Lajović neće biti u stanju da pomogne timu u nastavku duela sa Čileom, koji poslije dva singla prvog dana vodi sa 2-0.

– Neizvestan je za sljedeći meč u Dejvis kupu, ali se nadamo da će njegov oporavak biti kratak, te da će moći vrlo brzo da odgovori daljim svojim profesionalnim igračkim zahtjevima – podvukao je Vukomanović.

O povredi Lajovića pisali su i Čileanci, koji ističu da situacija nije baš dobra, prenosi Nova.

Srbija protiv Čilea igra bez Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića, Lasla Đerea i Hamada Međedovića, a svi se nadaju da će se Lajović brzo oporaviti, jer je sada rezultat u drugom planu.

