Logo
Large banner

Olga Danilović ispala od 146. na svijetu

04.02.2026

14:38

Komentari:

0
Олга Даниловић испала од 146. на свијету
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspjela da se plasira u četvrtfinale WTA turnira u Klužu, pošto je danas u osmini finala izgubila od Poljakinje Maje Hvalinske 6:1, 1:6, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 53 minuta. Danilović je 88. teniserka svijeta, dok se Hvalinska nalazi na 146. mjestu WTA liste. Poljska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice meča između Britanke Eme Radukanu i Kaje Juvan iz Slovenije.

ајкула

Svijet

Jeziva ispovijest čovjeka koji je jedva preživio napad morskog psa: "Vidjela se kost"

WTA turnir u Klužu se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.

Podijeli:

Tagovi:

Olga Danilović

tenis

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Tenis

Nadal javno kritikovao Karlosa Alkaraza

6 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Rodik: Đokovića bi to moglo da penzioniše

7 h

0
Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Tenis

Gdje je Đoković otišao poslije Australijan opena?

10 h

1
Ђовани Мпетши Перикар

Tenis

Teniser povrijedio sam sebe na bizaran način - VIDEO

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner