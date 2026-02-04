Olga Danilović ispala od 146. na svijetu

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspjela da se plasira u četvrtfinale WTA turnira u Klužu, pošto je danas u osmini finala izgubila od Poljakinje Maje Hvalinske 6:1, 1:6, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 53 minuta. Danilović je 88. teniserka svijeta, dok se Hvalinska nalazi na 146. mjestu WTA liste. Poljska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice meča između Britanke Eme Radukanu i Kaje Juvan iz Slovenije.

Svijet Jeziva ispovijest čovjeka koji je jedva preživio napad morskog psa: "Vidjela se kost"

WTA turnir u Klužu se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.