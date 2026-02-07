Alkaraz: Nisam ni blizu velike trojke

Dok se velike zvjerke svjetskog tenisa raspravljaju gd‌je je uloga trenutno najboljih tenisera u istoriji, da li su Karlos Alkaras i Janik Siner blizu najvećih legendi bijelog sporta, glavni protagonista ove priče ima daleko skromniji pristup.

Nisam ni blizu velike trojke kaže za „Marku“ novopečeni šampion Australijan opena.

Sa sedam najvećih trofeja i statusom najmlađeg u istoriji koji je ostvario karijerni Gren slem, Alkaras se sada distancirao i od Janika Sinera. Jer bez obzira koliko Italijan dobro igrao i vrijedno skupljao pehare u posljednje dvije godine, on nema nijedan podvig sa epitetom „istorijski“.

Međutim, Španca u ovom trenutku ne interesuje ništa što je vezano za vječnost.

– Tek kada budem osvajao najveće pehare godinu za godinom i kada budem stigao do 20 ili 22 Gren slema, moći ću da kažem da sjedim za istim stolom kao velika trojka – objašnjava Karlitos da nije izgubio ni glavu ni smisao za skromnost, prenosi SportKlub.

– Za to i radim. Obaram lijepe rekorde, ali ono što su postigla pomenuta trojica, praktično je nemoguće ponoviti. Treba mnogo raditi da bi se bilo blizu a kamoli stići ih. Zato je još mnogo godina ispred mene da bih mogao da kažem da sjedimo za istim stolom – istakao je Alkaras.

Pričao je o tri cilja za ovu godinu:

– Rolan Garos, Dejvis kup i završni Masters, to su moje tri najveće želje u ovoj godini. Pobijedio sam u Parizu posljednje dvije godine i neće biti lako postići to i treću – objašnjava za Francuski open a jasno je i zašto mu je sada bitan.

Jer poslije trijumfa u Melburnu, Pariz je sljedeća stanica ako želi da proba da osvoji Gren slem, sve četiri najveće titule u istoj godini. Posljednji koji je to uspio bio je Rod Lejver 1969.