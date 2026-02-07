Veliki romski protest: Traže da voze bez vozačke dozvole

Masovne blokade, paljenje guma, otvorene prijetnje i hapšenje policajca koji je vozio bez dozvole, sve to u dva dana pogodilo je Sjevernu Makedoniju, koja se posljednjih dana suočava sa najdramatičnijim talasom protesta ove godine. Građani, većinom iz romske zajednice, traže da im država dozvoli da voze iako nemaju položen vozački ispit. Institucije uzvraćaju: zakoni važe za sve.

Slučaj policajca uhvaćenog kako vozi bez dozvole dodatno je produbio nepovjerenje javnosti u institucije

Dio protesta je eskalirao u paljenje guma i blokiranje puteva u više gradova zemlje, izazivajući probleme u saobraćaju

Sve je počelo u mjestu Delčevo, kada je policija privela 23-godišnjeg muškarca iz sela Trabotivište zbog upravljanja vozilom bez dozvole. Samo dan kasnije, otkriveno je da je i policijski službenik vozio bez dozvole, što je bio događaj koji je dodatno zapalio atmosferu.

Protesti su se zatim proširili na Bitolj, Strumicu, Prilep, Resen, Štip i Kočane. Na dijelu autoputa Bitolj–Ohrid autoput gorjele su gume, put je bio blokiran satima, a kolone su se protezale kilometrima.

Veliki broj ljudi na protestima

"Nema škole, nema para - kako da položimo?“, „Pola Makedonije nema vozačku“, „Mi znamo da vozimo, samo nemamo papire“, odzvanjalo je na protestima. Najglasniji su išli korak dalje: "Ako nam uzmu kola, biće svašta“, prenosi "Sitel.mk".

Situacija u Bitolju dodatno se zakomplikovala. Dok su žene ostale na autoputu, muškarci su se okupili ispred suda i policijske stanice tražeći da im se obezbijedi instruktor koji bi potvrdio da znaju da voze. Ako pogriješe, kažu, platiće da dobiju dozvolu.

"Imam sedmoro djece, od čega da preživim?"

Jedan od vozača, ogorčen zbog oduzimanja vozila, kaže da je za volanom više od tri decenije i da može da vozi "sve od automobila do kombija“, pa čak i rutu do Njemačke. Ističe da su kombiji koje koriste vrijedni po nekoliko hiljada evra, a automobili i daleko više, i da ih niko nije dobio na poklon od države, već su ih sami kupili i od njih prehranjuju porodice, prenosi Blic.

- Imam sedmoro djece, drugi petoro, treći četvoro… Kako da preživimo ako ostanemo bez vozila? - pita ogorčeno, dodajući da rade poštene poslove, prevoze cigle, željezo, drva, prodaju robu i da ih je sramota što im se tretira kao da su kriminalci.

- Za sitnicu odmah ideš u zatvor, a ovde ti samo uzmu kola. Nisam ih dobio od gradonačelnika, zaradio sam ih. A kažu: nemaš položen vozački? Pa mi vozimo bolje od mnogih koji imaju“, zaključio je on na kraju razgovora sa medijima! - dodao je.

U Štipu i Kočanima ponovo su paljene gume, a vatrogasci su intervenisali da očiste ulice i omoguće normalizaciju saobraćaja.

Zakon važi za sve - bez izuzetka

Nakon prijetnji nasiljem, premijer je zatražio od organa reda oštru reakciju. Ministar unutrašnjih poslova poručio je da policija "neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira“.

Ministar zadužen za integraciju Roma apelovao je da se strasti smire, naglasivši da pripadnost zajednici ne oslobađa nikoga od zakona. Najavio je dogovor sa Ministarstvom obrazovanja o finansijskoj pomoći za građane koji moraju da završe osnovno obrazovanje kako bi uopšte mogli da polažu vozački ispit.

Posebno od‌jekuje slučaj uhapšenog policajca koji je vozio bez dozvole, detalj koji produbljuje krizu povjerenja i pokazuje koliko je problem širi od jedne marginalizovane grupe.

Sistem između zakona i socijalne realnosti

Ovaj talas protesta ogolio je dubok jaz koji vlada u Sjevernoj Makedoniji: hiljade građana žive van formalnog sistema, bez škole, bez novca i bez pristupa osnovnim uslugama. Država istovremeno mora da čuva zakon, posebno u zemlji sa visokim brojem saobraćajnih nesreća.

Ali poruka je jasna: pravda mora biti jednaka za sve. Od najugroženijih, do policajaca koji takođe krše ono što bi trebalo da štite.

