Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji

Novi slučajevi ptičijeg gripa potvrđeni su kod dva crvenokljuna labuda pronađena na području ribnjaka u opštini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji.

Riječ je o trećoj lokaciji na kojoj je potvrđen ptičiji grip u ovoj godini, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hravtske.

Prethodno su tri uginula crvenokljuna labuda pronađena na području jezera Jegediš u Koprivničko-križevačkoj županiji, a dva na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Iz Ministarstva su naveli da povećana uginuća i povećan broj slučajeva bolesti među divljim pticama ukazuju na važnost sprovođenja svih propisanih mjera čiji je cilj rano otkrivanje i sprečavanje daljeg širenja bolesti.

Na snazi je naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja ptičijeg gripa na području Hrvatske prema kojoj su subjekti obavezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova, promjene u parametrima proizvodnje, poput smanjenja nosivosti, uzimanje vode ili hrane, lošiji kvalitet ljuske jaja.

Sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama.

U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, iz Ministarstva su pozvali građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za prijavu.