Logo
Large banner

Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji

Izvor:

SRNA

06.02.2026

18:10

Komentari:

0
Птичији грип потврђен и у Загребачкој жупанији

Novi slučajevi ptičijeg gripa potvrđeni su kod dva crvenokljuna labuda pronađena na području ribnjaka u opštini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji.

Riječ je o trećoj lokaciji na kojoj je potvrđen ptičiji grip u ovoj godini, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hravtske.

Prethodno su tri uginula crvenokljuna labuda pronađena na području jezera Jegediš u Koprivničko-križevačkoj županiji, a dva na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Iz Ministarstva su naveli da povećana uginuća i povećan broj slučajeva bolesti među divljim pticama ukazuju na važnost sprovođenja svih propisanih mjera čiji je cilj rano otkrivanje i sprečavanje daljeg širenja bolesti.

Na snazi je naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja ptičijeg gripa na području Hrvatske prema kojoj su subjekti obavezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova, promjene u parametrima proizvodnje, poput smanjenja nosivosti, uzimanje vode ili hrane, lošiji kvalitet ljuske jaja.

Sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama.

U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, iz Ministarstva su pozvali građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za prijavu.

Podijeli:

Tagovi:

Ptičiji grip

Zagreb

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину

Region

Hrvatska srušila kapelu Vukašinu Šoškočaninu

2 h

0
Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

Region

Raspisana Interpolova potjernica za Lidijom Mitrović

4 h

0
МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

Region

MUP Hrvatske: Nema odgađanja, EES mora u aprilu u potpunosti da bude funkcionalan

5 h

0
Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Region

Dva koncerta Tompsona u Rijeci uprkos protivljenju dijela odbornika

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner