Pravni i Ekonomski fakultet u Banjaluci obilježio 51 godinu postojanja

Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci više od pet decenija obrazuje pravnike koji danas rade u institucijama, pravosuđu i gradskoj upravi. Upravo takav primjer pokazuje i student generacije Maja Macura koja je istakla značaj prava kao poziva.

"Na nama je da očuvamo ovu zemlju i da je volimo. Smatram da je pravo zapravo jedna od najvećih patriotskih disciplina gdje je na nama zapravo da svim ljudima koji znaju da im pripadaju neka prava i pripadaju neke obaveze, da im pomognemo da ista ta prava i iste te obaveze ostvaruju onako kako treba i onako će njima zapravo donijeti neki boljitak", rekla je Maja Macura, student generacije.

Značaj pravnog fakulteta pokazuje i činjenica da se većina svršenih studenata već nalaze na značajnim funkcijama državne vlasti te da je mali broj onih koji po završetku završe na birou za zapošljavanje.

"Fakultet je izrastao u jednog od lidera pravničkog obrazovanja na ovim prostorima i ustanovu koja je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i funkcionisanje njenog pravnog sistema", rekao je Zoran Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Pravnici koji su svoje obrazovanje stekli na Univerzitetu imaće priliku i prednost da se angažuju kako na Univerzitetu u Banjaluci tako i na drugim univerzitetima , gdje će imati priliku da ravnopravno učestvuju u akademskom životu.

"Univerzitetu je potreban angažman pravnika, i ono na čemu mi zaista insistiramo i dajemo prednost su naravno, pravnici koje su svoje obrazovanje stekli na Univerzitetu u Banjaluci ili na drugim javnim Univerzitetima i zaista kvalitet tih radnika koji smo mi angažovali u prethodnom periodu je zaista na izvanrednom nivou", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

"Istorijat pravnih misli na ovim prostorima, istorijat naših budućih pravnih koraka je usko povezan u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci sa institucijama Republike Srpske i oslonjeni jedni na druge, sarađujući zajedno ćemo čuvati RS i njenu imovinu, institucije i suverenitet, ali i naravno njenu budućnost koje nema bez velikog znanja", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

Pored pravnog fakulteta, 51 godinu obilježava i Ekonomski fakultet.

"Tehnički se stalno unaprjeđuju uslovi nastave, opremamo nove kabinete, za izvođenje nastave sa savremenim računarima. Kroz međunarodne programe i projekte gradimo jedan istraživački centar koji će takođe biti opremljen sa najsavremenijom opremom", rekao je Milenko Krajišnik, dekan Ekonomfkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Pravni i Ekonomski fakultet u Banjaluci, kao jedne od najstarijih ustanova u Republici Srpskoj, ove godine zajedno obilježavaju 51 godinu postojanja, a promocijom novih diplomaca akademska zajednica bogatija je za 59 pravnika i 68 ekonomista.