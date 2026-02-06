Uspješno završena napredna obuka za obezbjeđenje štićenih ličnosti

Pripadnici Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su završili "Naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti" koja je organizovana ove sedmice na Jahorini.

Tokom vježbe uspješno su savladani svi zadaci iz oblasti pružanja prve pomoći povrijeđenih na skijalištima, spašavanja povrijeđenih lica na skijalištu i u zimskim uslovima, a sama vježba je organizovana s ciljem unapređenja operativnih sposobnosti policijskih službenika u obavljanju poslova obezbjeđenja štićenih ličnosti.

Vježbu je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Upravom za policijsko obrazovanje, Republičkom upravom civilne zaštite, Crvenim krstom Republike Srpske, Spasilačkom službom Olimpijskog centra Jahorina i Gorskom službom spašavanja Republike Srpske.