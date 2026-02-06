Logo
Large banner

Uspješno završena napredna obuka za obezbjeđenje štićenih ličnosti

Izvor:

ATV

06.02.2026

13:56

Komentari:

0
напредна обука за обезбјеђење штићених личности
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno su završili "Naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti" koja je organizovana ove sedmice na Jahorini.

Tokom vježbe uspješno su savladani svi zadaci iz oblasti pružanja prve pomoći povrijeđenih na skijalištima, spašavanja povrijeđenih lica na skijalištu i u zimskim uslovima, a sama vježba je organizovana s ciljem unapređenja operativnih sposobnosti policijskih službenika u obavljanju poslova obezbjeđenja štićenih ličnosti.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

Vježbu je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Upravom za policijsko obrazovanje, Republičkom upravom civilne zaštite, Crvenim krstom Republike Srpske, Spasilačkom službom Olimpijskog centra Jahorina i Gorskom službom spašavanja Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Jahorina

obuka

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

3 h

0
Игокеа

Košarka

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

3 h

0
Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Zdravlje

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

3 h

0
Josip Krakić

Hronika

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

3 h

0

Više iz rubrike

Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

Društvo

Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

3 h

0
Четворогодишњи Петар жели да прохода: Другари из вртића направили базар да му помогну

Društvo

Četvorogodišnji Petar želi da prohoda: Drugari iz vrtića napravili bazar da mu pomognu

4 h

0
Како до пензије без радне књижице?

Društvo

Kako do penzije bez radne knjižice?

6 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

U ovim radovima jutros vrlo nezdrav i nezdrav vazduh

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

17

08

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

16

51

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

16

48

Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

16

38

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner