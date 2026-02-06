Logo
Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

Izvor:

SRNA

06.02.2026

13:45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj trenutno je na listi čekanja inovativne terapije 175 onkoloških pacijenata, a budući da je vrijeme ključan faktor za njihovu uspješnu borbu ubrzano treba omogućiti da ne čekaju, rečeno je danas u Banjaluci na Prvoj konferenciji pacijenata oboljelih od raka u Srpskoj.

Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske za resor farmacije Vesna Vipotnik rela je da su Vlada Srpske i resorno ministarstvo proteklih godina mnogo uradili na unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata.

"Uskoro će u Banjaluci biti otvoren modernizovani objekat koji će unaprijediti liječenje onkoloških pacijenata", istakla je Vipotnikova.

Ona je napomenula da je za onkološke pacijente vrijeme jedan od najznačajnijih faktora jer ono njima ne znači administrativnu proceduru već neizvjesnost, strah i gubljenje dragocjenog vremena.

"Zbog toga smo opredijeljeni da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske, zdravstvenim institucijama, ali i udruženjima pacijenata radimo na unapređenju terapija i dijagnostike", izjavila je Vipotnikova novinarima.

Predsjednik Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Jasminka Sredojević rekla je da su za onkološke bolesnike problem liste čekanja, te naglasila da je zbog porasta broja oboljelih potrebno sačiniti plan koji će podrazumijevati programe prevencije, kao i državne programe skrininga.

"Prethodno je potrebno da se obezbijedi dodatna linija finansiranja za inovativne lijekove. Trenutno je na listi čekanja 175 pacijenata čije su porodice u strahu da li će njihovi najmiliji dobiti lijek. Kada je onkološka terapija u pitanju, vrijeme igra važnu ulogu i ako terapija zakasni - šansa za život se smanjuje", rekla je Sredojevićeva i naglasila da je u Srpskoj lani bilo 6.000 do 6.500 oboljelih.

Teslićanka Snježana Petrović iz Udruženja "Novi život" rekla je da se prije sedam godina izborila sa karcinomom debelog crijeva, a borba je bila teška.

"Kada je riječ o terapiji, imala sam sreću da je obezbijedim bez mnogo čekanja. Međutim, vidim da je to danas veliki problem", rekla je Petrovićeva i naglasila da je bolest pobijedila zahvaljujući velikoj volji.

Predsjednik Udruženja pacijenata oboljelih od raka u Srbiji Savo Pilipović, koji je prije nekoliko godina izliječen od melanoma, rekao je da je ovim pacijentima veoma važna podrška, koja olakšava život i liječenje.

Pilipović je naveo i da BiH i Srbija kaskaju za zemljama regiona i EU kada je riječ o lijekovima i zdravstvenom sistemu, te naglasio da Srbija, nažalost, ima najveću smrtnost oboljelih od malignih bolesti u Evropi.

Krovno udruženje pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske okuplja 12 udruženja pacijenata iz cijele Srpske.

onkologija

pacijent

liječenje

