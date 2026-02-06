Logo
Lavrov: Atentatom na ruskog generala Kijev želi da spriječi pregovore

Sputnjik

06.02.2026

Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре

Teroristički napad na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva potvrdio je odlučnost kijevskog režima da poremeti pregovore, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nakon razgovora sa predsjedavajućim OEBS-a, šefom švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova Ignacijom Kasisom i generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom.

„Ovaj teroristički napad još jednom je potvrdio odlučnost Zelenskog režima da stalno vrši provokacije usmjerene na remećenje procesa pregovora. Taj režim je spreman na sve kako bi ubedio svoje zapadne sponzore da ne odustaju od težnji da Sjedinjene Države skrenu sa puta da postignu pravedno rješenje“, istakao je on.

Zapad po svaku cijenu želi da kijevski režim opstane kako bi mogao da „grize“ Rusiju, ocenio je Lavrov.

NATO se sprema za intervenciju u Ukrajini

Izjava generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Vrhovnoj radi označava pripreme za intervenciju u Ukrajini, konstatovao je Lavrov.

„On je rekao da bezbjednosne garancije predviđaju automatske akcije 'koalicije voljnih', u jednoj fazi samostalno, u drugoj fazi uz podršku Sjedinjenih Država, i da su Velika Britanija i Francuska spremne da rasporede svoje trupe na ukrajinskoj teritoriji“, podsjetio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Alijansa krši osnovne principe Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) pokušavajući da „proguta Ukrajinu“.

marko perkovic tompson

Region

Dva koncerta Tompsona u Rijeci uprkos protivljenju dijela odbornika

„Dobro je poznato da NATO radi upravo ono što je zabranjeno (u OEBS-u) – teži da dominira, i ne samo da dominira, već da apsorbuje sve više i više članica“, kazao je ministar.

OEBS nesposoban za poštovanje panevropskih principa

Specijalizovane institucije OEBS-a su neaktivne i pokazuju potpunu nesposobnost da poštuju panevropske principe, dodao je Lavrov.

On je podsjetio da je OEBS zasnovan na principu jednake i nedjeljive bezbjednosti, koji je više puta proglašen na najvišem nivou, uključujući i samit u Istanbulu 1999. i samit u Astani 2010. godine.

„Švajcarski ministar spoljnih poslova Ignacio Kasis, kao predsjedavajući OEBS-a, i generalni sekretar organizacije Feridun Sinirlioglu žele da prevaziđu trenutnu krizu u OEBS-u“, zaključio je Lavrov.

стрес-посао

Zdravlje

Da li stres ubrzava starenje? Evo šta kaže nauka

On je, komentarišući razgovor sa zvaničnicima istakao da tokom sastanka nisu izbjegavana složena pitanja, pitanja globalne prirode, koja proizilaze iz trenutne geopolitičke situacije, koja se brzo i prilično nepredvidivo razvija.

„Situacije koja je otkrila čitav niz problema unutar zapadnog tabora“, rekao je on na konferenciji za novinare nakon razgovora.

Kako je ranije objavio Istražni komitet Rusije, nepoznati naoružani čovek je u petak pucao na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. On je hospitalizovan. Pokrenut je krivični postupak po članovima pokušaja ubistva i ilegalne trgovine vatrenim oružjem, prenosi Sputnjik.

