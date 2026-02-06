Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

Izvor:
SRNA
06.02.2026
13:13
Komentari:0
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da će biti nastavljeno opremanje, unapređivanje i modernizovanje kapaciteta Univerzitetske bolnice u Foči, a u naredne četiri godine za taj projekat biće izdvojeno 12 miliona KM.
"Ukupni iznos je na tom planu 48 miliona KM i odnosi se na unapređenje kapaciteta objekata, opreme i kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata. Biće unaprijeđeno i obrazovanje novog kadra, kao i nastavno-obrazovni proces", izjavio je Šeranić na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Republike Srpske.
Republika Srpska
Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade
Šeranić je rekao da će biti prošireni kapaciteti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske otvaranjem regionalnih zavoda u Prijedoru i Bijeljini.
"Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se po 1,5 miliona KM obezbijedi Institutu za nabavku i opremanje tih prostora", dodao je Šeranić.
Republika Srpska
51 min0
Gradovi i opštine
52 min0
Hronika
52 min0
Svijet
57 min0
Republika Srpska
51 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
50
13
45
13
44
Trenutno na programu