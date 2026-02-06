Logo
Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

SRNA

06.02.2026

13:13

Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da će biti nastavljeno opremanje, unapređivanje i modernizovanje kapaciteta Univerzitetske bolnice u Foči, a u naredne četiri godine za taj projekat biće izdvojeno 12 miliona KM.

"Ukupni iznos je na tom planu 48 miliona KM i odnosi se na unapređenje kapaciteta objekata, opreme i kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata. Biće unaprijeđeno i obrazovanje novog kadra, kao i nastavno-obrazovni proces", izjavio je Šeranić na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Republike Srpske.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

Šeranić je rekao da će biti prošireni kapaciteti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske otvaranjem regionalnih zavoda u Prijedoru i Bijeljini.

"Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se po 1,5 miliona KM obezbijedi Institutu za nabavku i opremanje tih prostora", dodao je Šeranić.

