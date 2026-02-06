Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da će biti nastavljeno opremanje, unapređivanje i modernizovanje kapaciteta Univerzitetske bolnice u Foči, a u naredne četiri godine za taj projekat biće izdvojeno 12 miliona KM.

"Ukupni iznos je na tom planu 48 miliona KM i odnosi se na unapređenje kapaciteta objekata, opreme i kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata. Biće unaprijeđeno i obrazovanje novog kadra, kao i nastavno-obrazovni proces", izjavio je Šeranić na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Republike Srpske.

Šeranić je rekao da će biti prošireni kapaciteti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske otvaranjem regionalnih zavoda u Prijedoru i Bijeljini.

"Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se po 1,5 miliona KM obezbijedi Institutu za nabavku i opremanje tih prostora", dodao je Šeranić.