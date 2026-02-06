Čubrilović: Karan će potvrditi raniju izbornu pobjedu

Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao je Srni da na nametnutim i ponovljenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj treba glasati za kandidata SNSD-a i vladajuće koalicije Sinišu Karana, za kojeg je istakao da će potvrditi svoj prethodni i pobjednički izborni rezultat.

"U ovdašnjoj javnosti je poznato da su ovi predsjednički izbori nametnuti. Toga su naši građani svjesni i oni će bez obzira na sve ujdurme Centralne izborne komisije BiH još jednom potvrditi izbor Karana za predsjednika Srpske", rekao je Čubrilović.

On očekuje da će izbori u nedjelju proteći u skladu sa demokratskim principima, uprkos informacijama da su predstavnici političkog Sarajeva i opozicije iz Srpske napravili dogovor s ciljem da predsjedničkog kandidata SNSD-a i koalicije skinu sa glasačkog listića, diskvalifikuju i da za njega na ponovljenim prijevremenim izborima ne bude moguće glasati.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa ima ukupno 84.474 birača.

Izbori se ponavljaju na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.