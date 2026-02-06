Znakovi Zodijaka koji najteže podnose tmurno vrijeme

Izvor:
B92
06.02.2026
12:30
Komentari:0
Dok jedni funkcionišu isto bez obzira na vrijeme, drugi bukvalno osjete kako im energija opada, raspoloženje se gasi, a društveni život ide na pauzu.
Možda živimo u zemlji kada su ljeta vrela, ali i tih nekoliko sivih, vlažnih, tmurnih mjeseci godišnje zna da napravi haos u glavi.
Dok jedni funkcionišu isto bez obzira na vrijeme, drugi bukvalno osjete kako im energija opada, raspoloženje se gasi, a društveni život ide na pauzu.
Za ove horoskopske znakove, sunce nije samo lijepo vrijeme – to je gorivo. Kad ga nema, motivacija pada, entuzijazam nestaje i sve djeluje nekako… bez boje.
Bez sunca = bez punjenja baterije
Lav je bukvalno solarni panel Zodijaka.
Ekonomija
Poznate nove cijene goriva
Njime vlada Sunce i to se vidi u svemu – u stavu, samopouzdanju, potrebi da sija. Kad nebo postane sivo, Lav osjeća kao da mu je neko smanjio jačinu svjetla.
U mračnim danima može postati tiši, povučeniji i manje motivisan nego inače. Nema onu „main character energy“ koja mu je prirodna pa se javljaju i blaga nesigurnost i melanholija. Zimi? Lav preživljava – ali ne blista.
Kad nema estetike – nema ni balansa
Vaga živi za ljepotu, sklad i prijatne impulse.
Sivo nebo, tmurni dani i nedostatak svjetlosti joj remete unutrašnji balans.
Nije to dramatična tuga, već suptilni pad raspoloženja – kao kad vam cijeli fid izgleda dosadno.
Republika Srpska
Košarac; Opozicija spremna na sve osim da prizna poraz
U takvom periodu Vaga postaje neodlučnija, povlači se iz društvenih planova i sve vidi malo pesimističnije nego što jeste. Nije da joj je loše – samo joj fali boja.
Upijaju atmosferu – i onu lošu
Ribe su emocionalni sunđeri.
Sve što je u vazduhu, uđe direktno u njihovu energiju. Kad je vrijeme mračno, tiho i teško, Ribe to osjećaju duboko – često i jače nego što bi željele.
Zanimljivosti
Prodaje se Šakirino bivše ostrvo na Bahamima
Mogu upasti u introspektivni mod, razmišljati previše, povući se i željeti više samoće nego inače. Njihova melanholija nije glasna, ali je intenzivna.
Tmurni dani kod Riba često znače emotivni "offline", prenosi B92.
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
50
13
45
13
44
Trenutno na programu