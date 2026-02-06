Logo
Znakovi Zodijaka koji najteže podnose tmurno vrijeme

B92

06.02.2026

12:30

Умор главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Dok jedni funkcionišu isto bez obzira na vrijeme, drugi bukvalno osjete kako im energija opada, raspoloženje se gasi, a društveni život ide na pauzu.

Možda živimo u zemlji kada su ljeta vrela, ali i tih nekoliko sivih, vlažnih, tmurnih mjeseci godišnje zna da napravi haos u glavi.

Za ove horoskopske znakove, sunce nije samo lijepo vrijeme – to je gorivo. Kad ga nema, motivacija pada, entuzijazam nestaje i sve djeluje nekako… bez boje.

Lav

Bez sunca = bez punjenja baterije

Lav je bukvalno solarni panel Zodijaka.

Njime vlada Sunce i to se vidi u svemu – u stavu, samopouzdanju, potrebi da sija. Kad nebo postane sivo, Lav osjeća kao da mu je neko smanjio jačinu svjetla.

U mračnim danima može postati tiši, povučeniji i manje motivisan nego inače. Nema onu „main character energy“ koja mu je prirodna pa se javljaju i blaga nesigurnost i melanholija. Zimi? Lav preživljava – ali ne blista.

Vaga

Kad nema estetike – nema ni balansa

Vaga živi za ljepotu, sklad i prijatne impulse.

Sivo nebo, tmurni dani i nedostatak svjetlosti joj remete unutrašnji balans.

Nije to dramatična tuga, već suptilni pad raspoloženja – kao kad vam cijeli fid izgleda dosadno.

U takvom periodu Vaga postaje neodlučnija, povlači se iz društvenih planova i sve vidi malo pesimističnije nego što jeste. Nije da joj je loše – samo joj fali boja.

Ribe

Upijaju atmosferu – i onu lošu

Ribe su emocionalni sunđeri.

Sve što je u vazduhu, uđe direktno u njihovu energiju. Kad je vrijeme mračno, tiho i teško, Ribe to osjećaju duboko – često i jače nego što bi željele.

Mogu upasti u introspektivni mod, razmišljati previše, povući se i željeti više samoće nego inače. Njihova melanholija nije glasna, ali je intenzivna.

Tmurni dani kod Riba često znače emotivni "offline", prenosi B92.

Horoskop

nevrijeme

oblačno

