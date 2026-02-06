Logo
Ove znakove očekuje sreća kakvu nisu mogli ni sanjati

Od 6. februara, Merkur, planeta komunikacije, informacija i mentalnih procesa, ulazi u senzitivne Ribe, donoseći period kada intuicija igra glavnu ulogu u donošenju odluka. Ova tranzicija podstiče finije opažanje i razumijevanje ljudi i događaja oko nas – ono što je do sada ostajalo skriveno, sada postaje jasno kroz osjećaj i unutrašnju mudrost. Rođeni u pet horoskopskih znakova posebno će osjetiti snagu i podršku Merkura dok bude boravio u znaku Riba.

Merkur, planeta komunikacije, misli i informacija, 6. februara ulazi u mistične i emotivne Ribe, donoseći za pet horoskopskih znakova energiju intuicije, kreativnosti i unutrašnjeg razumijevanja. Prema riječima astrologa Lesli Hal, ovo je period kada komunikacija može biti nježnija, a važne informacije dolaze kroz snove, uvid ili razgovore koji diraju srce. Ribe i znaci u harmoničnim aspektima sa njima mogu očekivati povoljne prilike, ne samo u poslovnom smislu, već i u ljubavi i ličnom razvoju. Ovo su znaci koje će u narednom periodu pratiti sreća.

Ribe

Za Ribe, ovo je pravi trenutak da iskoriste svoju intuitivnu snagu. Ideje i rješenja koja su ranije djelovala nedostižno sada dolaze sama od sebe. Kreativni projekti, umjetnički izrazi i lične inicijative mogu napredovati, a odnosi sa bliskim ljudima biće posebno harmonični. Osjećaćete unutrašnji mir i inspiraciju za nove početke na svim životnim poljima, a usamljene Ribe mogu da upoznaju osobu koja će im vratiti vjeru u ljubav.

Bik

Bikovi mogu očekivati povoljne prilike u komunikaciji i učenju. Merkur u Ribama otvara put ka razumijevanju i finim nijansama u razgovorima sa kolegama i partnerima. Finansijske ideje ili projekti koji zahtijevaju pažljivo planiranje sada mogu donieti dobre rezultate. Kreativna rješenja u poslu i domu dolaze kroz intuiciju i pažljivo slušanje okoline.

Rak

Rakovi će osjetiti da im se olakšava izražavanje emocija i misli. Sada je vrijeme da otvoreno komuniciraju sa porodicom, prijateljima ili partnerom. Merkur u Ribama podstiče empatiju, pa će Rakovi lakše pronalaziti zajednički jezik sa ljudima do kojih im je stalo. Kreativni i umjetnički projekti takođe mogu dobiti novi zamah.

Škorpija

Škorpije mogu očekivati da će informacije koje dobiju biti ključne za donošenje odluka. Merkur u Ribama pomaže u povezivanju sa unutrašnjim osjećajem i instinktom, pa će Škorpije moći da sagledaju skrivene detalje situacija. Ovo je odličan period za istraživanje, analizu i introspektivne razgovore.

Jarac

Jarčevi će osjećati olakšanje u planiranju i donošenju praktičnih odluka. Merkur u Ribama unosi mekšu, intuitivniju energiju u njihov pragmatičan pristup, što može rezultovati neočekivanim uvidima i uspješnim poslovnim potezima. Posebno su povoljne prilike u projektima koji kombinuju logiku i kreativnost.

