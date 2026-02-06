Znakovi u kojima se rađaju ljudi koje svi žele imati blizu sebe

06.02.2026
08:23
Neki ljudi zrače energijom zbog koje se svi u njihovoj blizini osjećaju bolje.
Imaju smirenost, toplinu i prisutnost koja ne traži pažnju, ali je svi primjećuju.
Nisu nametljivi, nisu glasni, ali njihova blaga snaga, zdrava stabilnost i postojanost čine ih osobama koje svi žele u svom krugu - u porodici, prijateljstvu ili timu.
U znaku Bik rađaju se ljudi na koje se može osloniti. Njihova smirenost djeluje poput sidra kad sve drugo postane haotično.
Ne ulaze u konflikte bez razloga, uvijek razmišljaju praktično i trude se zadržati mir.
Ljudi ih žele blizu jer pružaju osjećaj sigurnosti. Osim toga, njihova odanost i predvidljivost znače da se na njih može računati i u dobru i u lošem.
Vage unose ravnotežu gdje god se pojave. Njihova sklonost harmoniji i pravednosti čini ih idealnim posrednicima u napetim situacijama.
Ljudi ih vole jer su iskrene, umirujuće i rijetko ikoga povrijede.
Imaju dar da svaku osobu učine viđenom i prihvaćenom, bez potrebe za nadmetanjem. Njihova blizina često liječi više nego što sami primjećuju.
Ribe posjeduju prirodnu toplinu i saosjećanje. U njihovoj blizini ljudi osjećaju da ih neko razumije, čak i kada ništa ne kažu.
Ribe ne osuđuju, ne nameću se i ne takmiče - samo slušaju i daju srce.
Upravo ta tiha emocionalna inteligencija čini ih iznimno poželjnima u svakom obliku bliskih odnosa. Ljudi se uz njih osjećaju sigurno, viđeno i prihvaćeno, prenosi Indeks.
