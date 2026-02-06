Logo
Znakovi u kojima se rađaju ljudi koje svi žele imati blizu sebe

06.02.2026

08:23

Знакови у којима се рађају људи које сви желе имати близу себе
Foto: Pixabay

Neki ljudi zrače energijom zbog koje se svi u njihovoj blizini osjećaju bolje.

Imaju smirenost, toplinu i prisutnost koja ne traži pažnju, ali je svi primjećuju.

Nisu nametljivi, nisu glasni, ali njihova blaga snaga, zdrava stabilnost i postojanost čine ih osobama koje svi žele u svom krugu - u porodici, prijateljstvu ili timu.

Bik

U znaku Bik rađaju se ljudi na koje se može osloniti. Njihova smirenost d‌jeluje poput sidra kad sve drugo postane haotično.

хороскоп

Zanimljivosti

Petak donosi preokrete: Jedan znak dobija poruku koja sve mijenja

Ne ulaze u konflikte bez razloga, uvijek razmišljaju praktično i trude se zadržati mir.

Ljudi ih žele blizu jer pružaju osjećaj sigurnosti. Osim toga, njihova odanost i predvidljivost znače da se na njih može računati i u dobru i u lošem.

Vaga

Vage unose ravnotežu gd‌je god se pojave. Njihova sklonost harmoniji i pravednosti čini ih idealnim posrednicima u napetim situacijama.

Ljudi ih vole jer su iskrene, umirujuće i rijetko ikoga povrijede.

Imaju dar da svaku osobu učine viđenom i prihvaćenom, bez potrebe za nadmetanjem. Njihova blizina često liječi više nego što sami primjećuju.

Ribe

Ribe posjeduju prirodnu toplinu i saosjećanje. U njihovoj blizini ljudi osjećaju da ih neko razumije, čak i kada ništa ne kažu.

Ribe ne osuđuju, ne nameću se i ne takmiče - samo slušaju i daju srce.

Upravo ta tiha emocionalna inteligencija čini ih iznimno poželjnima u svakom obliku bliskih odnosa. Ljudi se uz njih osjećaju sigurno, viđeno i prihvaćeno, prenosi Indeks.

Horoskop

astrologija

