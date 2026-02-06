Petak donosi preokrete: Jedan znak dobija poruku koja sve mijenja

Donosimo vam dnevni horoskop za petak, 6. februar 2026. godine.

Ovan

Više ste okrenuti privatnim obavezama nego poslu pa je najbolje da završavate samo ono najnužnije. Zauzeti uživaju u mirnim trenucima bez rasprava, dok slobodni mogu dobiti poruku od simpatije i započeti dopisivanje. Osjetljiv vam je stomak.

Bik

Dan je povoljan za rješavanje sitnih i administrativnih obaveza. Zauzeti razgovaraju o svakodnevnim planovima, dok slobodni mogu započeti dopisivanje s osobom iz okruženja. Moguća je blaga tromost.

Blizanci

Fokusirani ste na novac i vrednovanje svog rada, bez konkretnih poteza. Zauzeti traže više pažnje kroz male znakove nježnosti, dok slobodni žele da se jave osobi koja im se dopada. Potreban vam je odmor.

Rak

Emocije su pojačane i važno je da ne preuzimate tuđe obaveze. Zauzeti uživaju u mirnim trenucima kod kuće, dok slobodni mogu obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Promjenljivo vam je raspoloženje.

Lav

Potrebni su vam mir i povlačenje bez dokazivanja. Zauzeti traže više intime i privatnosti, dok slobodni razmišljaju o nekome iz prošlosti. Potrebno vam je više sna.

Djevica

Najbolje funkcionišete kroz plan i rutinu. Zauzeti jačaju stabilnost kroz dogovor o sitnicama, dok slobodni mogu upoznati nekoga uz pomoć prijatelja. Osjetljiva vam je probava pa ne pretjerujte sa hranom.

Vaga

Obaveze nose veći pritisak pa je važno da se ne forsirate. Zauzeti otvaraju teme povjerenja i sigurnosti, dok slobodni traže stabilan odnos. Napetost u leđima je moguća, a prijaće vam fizička aktivnost.

Škorpija

Dan je dobar za planiranje bez konkretnih poteza. Zauzeti vode dublje i iskrenije razgovore, dok slobodni započinju kontakt s osobom koja ih snažno privlači. Odlično vam je zdravlje.

Strijelac

Bavite se zajedničkim obavezama više nego ličnim planovima. Zauzeti ulaze u dublje emotivne razgovore, dok slobodni žele intenzivan kontakt. Potreban vam je mir i tišina.

Jarac

Partnerstva i saradnje dolaze u prvi plan. Zauzeti traže pouzdanost kroz djela, dok slobodni mogu upoznati ozbiljnu i stabilnu osobu. Prijaće vam meditacija da smanjite stres.

Vodolija

Fokusirani ste na organizaciju i svakodnevne obaveze. Zauzeti se više bave praktičnim stvarima nego romantikom, dok slobodni ne žele komplikacije. Osjetljiva vam je probava.

Ribe

Kreativne ideje su naglašene, ali traže emotivnu stabilnost. Zauzeti bude nježnost i romantiku, dok slobodni mogu upoznati osobu koja im budi leptiriće. Zdravlje vam je stabilno.