U Srpskoj rođena 21 beba

06.02.2026
07:48
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, od kojih je 12 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 13 beba, u Doboju četiri i po jedna u Zvorniku, Foči, Bijeljini i Trebinju.
U banjalučkom porodilištu rođeno je osam djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Zvorniku i Foči po jedan dječak, a u Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.
U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Nevesinju i Gradišci nije bilo porođaja.
