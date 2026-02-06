Logo
U Srpskoj rođena 21 beba

06.02.2026

07:48

У Српској рођена 21 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, od kojih je 12 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 13 beba, u Doboju četiri i po jedna u Zvorniku, Foči, Bijeljini i Trebinju.

U banjalučkom porodilištu rođeno je osam djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Zvorniku i Foči po jedan dječak, a u Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Nevesinju i Gradišci nije bilo porođaja.

