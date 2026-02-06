Logo
Large banner

Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Izvor:

ATV

06.02.2026

07:36

Komentari:

4
Милорад Додик
Foto: Milorad Dodik/X/Screenshot

General Majkl Flin u čast delegacije Republike Srpske koja boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama priredio je večeru u Golden institutu.

- Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna - istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Аутобус

Svijet

Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih

Dodik je dodao da se o Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom.

Podsjećamo, na poziv administracije američkog predsjednika, Molitvenom doručku prisustvovali su srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

Delegacija iz Republike Srpske imala je važne susrete i sastanke sa najužim krugom administracije Donalda Trampa.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

Banja Luka

Bez struje će danas ostati ove banjalučke ulice

2 h

0
Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Društvo

Danas slavimo Prepodobnu Kseniju Rimljanku: Izgovorite ovu molitvu

2 h

1
Троје мртвих и двоје повријеђених када се старица (92) аутомобилом забила у пекару

Svijet

Troje mrtvih i dvoje povrijeđenih kada se starica (92) automobilom zabila u pekaru

2 h

0
У тешком удесу повријеђено 11 особа: Међу њима и мушкарац из БиХ

Svijet

U teškom udesu povrijeđeno 11 osoba: Među njima i muškarac iz BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Сједница Владе Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

2 h

0
Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући

Republika Srpska

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

11 h

3
Са Британцима о "државној имовини": Да ли је ПСС нешто "обећао"?

Republika Srpska

Sa Britancima o "državnoj imovini": Da li je PSS nešto "obećao"?

14 h

3
СНСД: "Блануша увелико у предизборној кампањи, иако званичне кампање нема"

Republika Srpska

SNSD: "Blanuša uveliko u predizbornoj kampanji, iako zvanične kampanje nema"

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

09

31

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

09

26

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner