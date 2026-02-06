Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

Izvor:
ATV
06.02.2026
07:36
Komentari:4
General Majkl Flin u čast delegacije Republike Srpske koja boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama priredio je večeru u Golden institutu.
- Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna - istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Svijet
Autobus sa svatovima sletio s puta, ima poginulih i povrijeđenih
Dodik je dodao da se o Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom.
Podsjećamo, na poziv administracije američkog predsjednika, Molitvenom doručku prisustvovali su srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Republika Srpska
Sjednica Vlade Srpske
Delegacija iz Republike Srpske imala je važne susrete i sastanke sa najužim krugom administracije Donalda Trampa.
Prijatno me iznenadio gest @GenFlynn , koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni @RepMcCormick , @RepBethVanDuyne , @RepDonaldsPress , @RepLuna .— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 6, 2026
O Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s… pic.twitter.com/UeL9X6Y2vA
Banja Luka
2 h0
Društvo
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
11 h3
Republika Srpska
14 h3
Republika Srpska
14 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu