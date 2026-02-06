Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

General Majkl Flin u čast delegacije Republike Srpske koja boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama priredio je večeru u Golden institutu.

- Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna - istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je dodao da se o Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom.

Podsjećamo, na poziv administracije američkog predsjednika, Molitvenom doručku prisustvovali su srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Delegacija iz Republike Srpske imala je važne susrete i sastanke sa najužim krugom administracije Donalda Trampa.