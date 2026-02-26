RHMZ izdao upozorenje: Naredna 24 sata ključna

RHMZ objavio je upozorenje danas, a ne tiče se ni kiše ni jakog vetra, već nivoa vodostaja na pojedinim rijekama.

Kako navode, na Neri kod Kusića vodostaj je u većem porastu i dostići će u naredna 24 časa granicu redovne odbrane od poplava.

Takođe, na Tamišu kod Jaše Tomića vodostaj je u porastu sa dostizanjem i prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava tokom 26. februara. Na Brzavi kod Markovićeva vodostaj je u većem porastu sa tendencijom približavanja granici redovne odbrane od poplava u narednih 12 sati.

Podsjetimo, U Srbiji u četvrtak promjenljivo oblačno, ujutru na jugu i jugozapadu ponegdje sa slabim padavinama. Duvaće umeren do jak sjeverozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni.

U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno. Duvaće umjeren do pojačan severozapadni vjetar. Jutarnja temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 13 stepeni, prenosi Telegraf.