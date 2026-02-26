Logo
RK Borac dobio veliku sudsku bitku tešku skoro 200.000 KM

Izvor:

ATV

26.02.2026

16:11

РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ
Foto: ATV

Rukometni klub Borac m:tel saopštio je da je Osnovni sud u Banjaluci donio prvostepenu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev kluba u parničnom postupku protiv Dalibor Šajić, a koji se odnosio na naplatu duga po osnovu zakupnine objekta MekTire pab.

Prema izreci presude, tuženi je obavezan da klubu isplati 196.655,00 KM na ime duga, uz zakonsku zateznu kamatu počev od 3. novembra 2023. godine, odnosno od dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate. Pored toga, dužan je da nadoknadi i troškove parničnog postupka u iznosu od 13.460,00 KM, takođe sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja presude do isplate.

Доктор

Društvo

Već 61 doktor dao otkaz: Ljekari traže veće plate za 34 odsto

Presudom je predviđen rok od 30 dana od dana njene pravosnažnosti za izmirenje navedenih obaveza.

Iz kluba naglašavaju da je riječ o prvostepenoj odluci, te podsjećaju da su u skladu sa važećim propisima predviđeni redovni pravni lijekovi. Navode da će nastaviti da prate dalji tok postupka i postupati u skladu sa zakonom.

U saopštenju se ističe da je klub, kao odgovorna sportska organizacija, dužan da štiti svoju imovinu i finansijsku stabilnost, što predstavlja preduslov za nesmetan rad, servisiranje obaveza, kao i nastavak ulaganja u sportske rezultate, omladinski pogon i razvoj rukometa u Banjaluci i Republici Srpskoj.

O eventualnim novim informacijama javnost će, kako je navedeno, biti blagovremeno obaviještena putem zvaničnih kanala kluba.

