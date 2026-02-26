Najgora kombinacija znaka i podznaka u horoskopu

Ako postoji tema koja redovno pali rasprave, svađe u komentarima i ono vječno "ma to uopšte nisam ja", onda je to astrologija.

Posebno kad se krene dirati u svetinju - kombinaciju horoskopskog znaka i podznaka.

Jer jedno je biti, recimo, Lav. A sasvim drugo biti Lav s podznakom koji mu dodatno pojačava ego, dramu ili emocionalni kaos. U nastavku ne tražimo znanstvenu istinu, nego astrološku zabavu s dozom brutalne iskrenosti: kombinacije koje, barem prema stereotipima, važe za najteže, najnapornije ili jednostavno - najgore.

Škorpija s podznakom u Raku

Ako postoji recept za emocionalni cunami, onda je to ova kombinacija. Škorpija već sam po sebi ide duboko, intenzivno i opsesivno, a Rak joj daje dodatni sloj osjetljivosti i vezanosti. Rezultat je osoba koja sve pamti, ništa ne zaboravlja i rijetko oprašta. Emocije su jake, promjenjive i često skrivene, ali kad izađu na površinu, drama je zagarantovana. Ovo je kombinacija koja može biti nevjerovatno brižna, ali i emocionalno iscrpljujuća - i za sebe i za druge.

D‌jevica s podznakom u Jarcu

Perfekcionizam na kvadrat. D‌jevica analizira, Jarac kontroliše. Zajedno stvaraju osobu koja nikad nije zadovoljna - ni sobom, ni drugima, ni situacijom. Sve mora biti po pravilima, planovima i rokovima, a spontanost se doživljava kao prijetnja. Emocije se potiskuju, slabosti ne priznaju, a očekivanja su visoka i često nerealna. Ova kombinacija rijetko pokazuje toplinu, ali je zato neumoljiva prema svakoj grešci, prenosi Indeks.

Blizanci s podznakom u Ribama

Haos, ali onaj tihi i zbunjujući. Blizanci su raspršeni, mentalno brzi i promjenjivi, dok Ribe dodaju emocionalnu maglu i sklonost bijegu od stvarnosti. Rezultat je osoba koja često ne zna što želi, što osjeća ni gd‌je ide. Obećanja se daju lako, ali se još lakše zaboravljaju. Komunikacija je šarmantna, ali nejasna, a granice gotovo ne postoje. Ovo je kombinacija koja može biti kreativna i empatična, ali i hronično izgubljena.

Lav s podznakom u Ovnu

Ego s turbo-punjenjem. Lav voli pažnju, Ovan voli biti prvi - i zajedno stvaraju osobu koja uvijek mora biti u centru zbivanja. Impulsivnost, nestrpljenje i potreba za dominacijom često dovode do sukoba, osobito kad neko drugi pokuša preuzeti kontrolu. Ova kombinacija teško prihvaća kritiku i još teže priznaje pogrešku. Harizma je neupitna, ali isto tako i sklonost dramatičnim ispadima.

Vaga s podznakom u Raku

Emocionalna neodlučnost. Vaga stalno vaga opcije, Rak stalno osjeća - i zajedno zapinju u beskonačnom krugu preispitivanja. Svaka odluka se odgađa, svaka situacija se emocionalno analizira do iznemoglosti. Osoba želi mir i harmoniju, ali je istovremeno preosjetljiva na tuđe reakcije. Pasivna agresija i povlačenje u tišinu česti su mehanizmi obrane, prenosi Indeks.

Strijelac s podznakom u Blizancima

Raspršen fokus i hronički nemir. Strijelac voli slobodu i velike ideje, Blizanci stalnu stimulaciju i promjenu. Zajedno stvaraju osobu koja teško ostaje na jednom mjestu, u jednom odnosu ili pri jednoj odluci. Površnost često zamjenjuje dubinu, a entuzijazam brzo splasne čim nestane uzbuđenja. Obećanja se daju u naletu inspiracije, ali realizacija često izostaje.

Ribe s podznakom u Škorpiji

Emocionalni mrak s poetskim prizvukom. Ribe su osjetljive i sklone idealizaciji, Škorpion dodaje intenzitet, ljubomoru i opsesiju. Ova kombinacija osjeća sve previše i preduboko. Granice su mutne, a odnosi često nabijeni tajnama, strastima i manipulacijom - svjesnom ili nesvjesnom. Ovo je spoj koji može biti iznimno intuitivan, ali i samodestruktivan.